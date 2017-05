Az Europol tart tőle, hogy hétfőn újra terjedni kezd a zsarolóvírus

Eddig nagyjából 150 országban 200 ezer áldozata volt annak a kibertámadásnak, ami pénteken söpört végig a világon – írj a BBC.

Rob Wainwright, az Europol vezetője a az ITV-nek azt mondta, a zsarolóvírus könnyen továbbterjedhet hétfőn, amikor az emberek bemennek majd dolgozni. Wainwright azt mondta, a Europollal évente nagyjából 200 nemzetközi kiberbűnözés elleni műveletet bonyolítanak le, de ilyen komoly támadással még nem találkoztak.

Az Europolnál azért tartanak a vírus továbbterjedésétől, mert bár a Windows a hétvégén frissítést adott ki az operáció rendszereire, hétfőn sok olyan gépet kapcsolhatnak majd be, amiknek az oprendszere nem volt frissítve, és arra is van esély, hogy közben a vírus újabb verzióit engedik szabadon.

Wainwright azt mondta, annak ellenére, hogy ennyire sok gépet fertőzött meg a vírus, szerencsére csak elég kevés ember utalt pénzt az adatai visszaszerzése érdekében (a BBC becslése szerint nagyjából 8 millió forintnyi pénzt szereztek eddig a vírus elterjesztői).

Wainwright azt mondta, hogy az ügyben együttműködnek az amerikai Szövetségi Nyomozó Irodával (FBI), és az eddigi nyomozás alapján úgy tűnik, hogy több ember felelős a vírus terjesztéséért.

A WannaCry nevű vírus terjedése szombaton egy időre lelassult egy brit kiberbiztonsági szakembernek köszönhetően, aki tíz dollárért regisztrált próbaképpen egy szokatlanul hosszú, 45 karakterből álló értelmetlen domainnevet, amelyet - mint utólag kiderült - a vírus kódjába épített be a kalóz, hogy szükség esetén le tudja állítani.

Az összesen 75 ezer támadásból álló sorozat csaknem száz országot érintett, többek között megfertőzte Nagy-Britannia, Oroszország, Franciaország, az Egyesült Államok, Kína, Japán, Olaszország, Törökország, Ukrajna, Vietnam, Tajvan és a Fülöp-szigetek számítógépeit, és nemrég Magyarországit is elérte. Nagy-Britanniában főleg egészségügyi intézményeket, Spanyolországban nagyvállalatokat, de Oroszországban még a belügyminisztériumi gépeket is érte támadást, de támadás érte például a FedEx, az Airbus és a Sberbank gépeit is.



A zsarolóvírusok (vagy angol nevükön ransomware-ek) olyan kártékony programok, amelyek egy számítógépre jutva titkosítja a fájlokat, és váltságdíjat követelnek azért, hogy a tulajdonos újra hozzájuk férhessen. A támadásról itt írtunk bővebben.