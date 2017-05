Ősszel már a Microsoft is az Androidot fejleszti

Teljesen beletörődött a Microsoft abba, hogy a mobilokon nem a Windows a fő platform. A múlt hét végén megrendezett Build 2017 fejlesztői konferencián a saját Surface laptopjai mellett Apple iPhone-ok sorakoztak, azokon mutatták be a legújabb eszközöket, és senkinek a szempillája se rebbent.

Nem is olyan régen a volt Microsoft-vezér Steve Ballmer még lekicsinylően beszélt az Apple mobiljairól, most meg az volt az egyik nagy hírük, hogy az Apple iTunes is megjelenik a Windows Áruház kínálatában. Máshogyan nem lehetne eljuttatni az iOS-es eszközök kezeléséhez szükséges programot az iskolai használatra szánt Windows 10 S verziójú operációs rendszerre.

Az a legdurvább ebben az egészben, hogy a Microsoft nemcsak behálózni akarja a rivális mobilos rendszereket, hogy azokon is mindenki csak az ő appjait használja, hanem kifejezetten azt a célt tűzte ki maga elé, hogy ezzel együtt használhatóbbá is tegye a rivális platformokat.

Ehhez persze a felhasználóknak szükségük lesz a Windows 10-re. Mint azt korábban megírtuk, a Microsoft ezentúl félévente kiad egy nagyobb frissítőcsomagot a rendszeréhez, és a következő idén ősszel várható. Az ebben megjelenő felhőalapú vágólappal például képeket, szöveget, gifeket és más tartalmakat lehet majd oda-vissza mozgatni a windowsos gépek és az iOS-t vagy Androidot futtató mobilok közt. Ismerős a dolog? Igen, az Apple ezt már megoldotta, de csak a saját kínálatát fedte le, mert nem érdeke, hogy bárkinek is jó legyen, aki Androidot vagy Windowst használ, és nem iPhone-t és Mac gépeket.

A Microsoft a Windowst és a felhőszolgáltatását akarja eladni, ezért szélesebb körre céloz, és minden platformon fejleszt.

Lesz még a bővítőcsomagban egy Windows Story Remix nevű szoftver is, ami azt oldja meg, hogy az iPhone-nal vagy más mobilokkal rögzített fotók és videók automatikusan megjelenjenek a Windowson futó szerkesztőfelületen. Ott ezekből 3D hatásokkal dúsított prezentációt dobhatunk majd össze.

A fejlesztők is új eszközöket kapnak, és az a legkevesebb, hogy az Azure felhőjében futó szoftvereiket iOS-ről és Androidról is tudják menedzselni, akár parancssorból kiadott utasításokkal is. Felhasználói szemmel sokkal fontosabb, hogy a Microsoft segítségével össze tudják kötni az alkalmazásaikat, ha azok többféle platformon is futnak. Ebben a Cortana kap szerepet, és a járulékos haszna az lesz, hogy a Microsoft digitális asszisztense sokkal jobban el lesz látva hasznos adatokkal, ha mindenféle appba be lesz drótozva. Így a Windowsban is központi szerepet játszó Cortana pontosabb lesz, jobb válaszokat tud majd adni.

Most már félmilliárd eszközön fut Windows 10.

A Microsoftnak még sincs más választása, mint hogy a lehető legnyitottabban álljon be a versenybe. Meg kell hódítania azt a több milliárd embert, akik most a Google és az Apple eszközeit használják, és ehhez bizony a rivális platformok használatát kell jobbá tennie, a saját termékeivel.