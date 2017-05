Az Apple kiadja a Macbookokat kicsit nagyobb teljesítménnyel

Június elején appfejlesztők előtt új bejelentésre készül az Apple, írja a Bloomberg. A cég 3 új laptopot dob piacra a lap értesülései szerint.

A Macbook Pro például gyorsabb processzort kap, de készül egy 12-inch szélességű Macbook is egy gyorsabb Intel chippel. Azt is fontolgatja az Apple, hogy egy új, 13-inch széles Macbook Airt is kihozzon egy új processzorral.

A laptopok külsején, a vázon nem változtatnak,

viszont az operációs rendszerből kiadnak egy frissebb változatot, ami jobban alkalmazkodik az új gépekhez is. Az értesüléseket sem az Intel, sem az Apple nem kommentálta.