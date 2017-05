Szelfizős maszkokkal bővült az Instagram

Mától az Instagramon is működik egy kiforrott szelfiszűrő, a Snapchat legfőbb funkciójának másolata, amellyel különféle maszkokat illeszthetünk az arcképünkre. Rakhatunk magunkra nyúl- és koalafüleket, szemüveget és babérkoszorút - összesen nyolcféle virtuális kiegészítőből választhatunk.

A szűrő egy kicsit kezdetlegesnek tűnik a Snapchatéhez képest, a nagy riválisnál sokkal komolyabb torzításokat és képi hatásokat alkalmazhatunk magunkon, és pontosabban illeszkednek ránk a rajzolt elemek. Ezt persze folyamatosan finomhangolhatják az Instagramnál is, egészen biztosan megvannak hozzá az embereik.

Az Instagramnál is működik az a funkció, hogy amikor pofákat vágunk, akkor a rajzolt kép is megváltozik. A nyúlfülnél például a félig lekonyuló fülek rögtön az égnek merednek, ahogy a képen is látható.

Ezzel vált teljessé az Instagram, hiszen a programozóik korábban már lemásolták a Snapchattől

a képlapozgatást

a képre rajzolást

a sztorikat

az eltűnő üzeneteket.

Igazából minden okuk megvolt rá, hogy ezt megtegyék, az Instagram felhasználói tábora ugyanis elképesztő tempóban bővül. Csak a Stories funkciónak 200 millió napi felhasználója van az Instagram 700 milliós teljes bázisában, miközben a Snapchatnek összesen van 166 millió regisztrációja. Más kérdés, hogy a folyamatos utánzással a Facebook tulajdonában lévő Instagram gyakorlatilag megfojtja a valóban innovatív kisebb riválisát, kihasználva az anyacég méretét és hatalmas erejét.