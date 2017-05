Miért ne lehetnék esportminiszter?

Miért tartja az esportot és a videojátékokat olyan fontos témának, hogy a politikának is foglalkoznia kell vele?

A videojáték megkerülhetetlen popkulturális jelenség, az esport pedig elképesztő mértékben növekszik, és egyre nagyobb szüksége van arra, hogy a többi sporttal egyenrangúan kezeljék. Egyszerűen túl sok jó dolog van az esportban ahhoz, hogy ne vegyünk tudomást róla. A helyzet lassan változik magától is, de ha már ott vagyok a parlamentben, szeretnék segíteni abban, hogy minél több döntéshozó vegye észre az esportot, és az egész jelentőségét.

El tudom képzelni, hányszor hall olyanokat, hogy “Európa éppen a migráns-apokalipszis közepén van, kit érdekel ilyenkor pár gyerek, aki a számítógép előtt ül ahelyett hogy kimenne a szabadba”...

Ilyenkor mindig elmagyarázom az illetőnek, hogy a videojáték milyen jó út lehet például a különféle kultúrákból származó, más nyelvet beszélő emberek összekapcsolására, és így a bevándorlók integrálására.

Mennyire nehéz egy politikust meggyőzni arról, hogy az esport fontos dolog? Ha most elképzelem, hogy nekem egy magyar politikust kellene beállítanom az esport ügye mögé, hát, nem is tudom, hogy kezdeném.

Politikus vagyok, a munkám része, hogy embereket győzzek meg. Persze, vannak komoly előítéletek a videojátékokkal, a játékosokkal szemben, de adj öt percet, és bárkit meggyőzök arról, hogy ez többről szól, mint sötét szobában a számítógép előtt üldögélő gyerekek szórakozása. Nyilván nem lehet mindenkit az ügy mögé állítani, de egyre többen ismerik fel, hogy az esport, mint jelenség milyen fontos, és milyen potenciál van benne.

A pártja, a Centerpartiet egy liberális zöld agrárpárt, olyan hagyományos témákkal, mint a környezetvédelem, a megújuló energia, a szabad kereskedelem, vagy a nemek egyenlősége. Ön személyesen klíma- és energiaügyek specialistája. Hogy passzol ebbe az esport?

Először is, az esport a hobbim, a szenvedélyem, és örömmel áldozok a szabadidőmből, hogy politikusként is tegyek valamit az érdekében. De egyébként a pártunktól nem áll olyan távol a téma, mint első látásra tűnik. Mindig is igyekeztünk az olyan embereket képviselni, akik nyitottak az újra, akik új megoldásokat találnak a problémákra. Amikor elkezdtem az esportot beemelni a politikába, a pártomon belül csak támogatást és bátorítást kaptam. Ahogy száz éve összeálltak a hasonlóan gondolkodó farmerek hogy létrehozzák a pártunkat, olyan alulról szerveződő, innovatív, újszerű mozgalom most a gémereké.

Jövőre választás lesz Svédországban, és a felmérések szerint elég jól áll a pártja. Ha kormányra kerülnek, milyen lehetőségeket lát az esport támogatására?

Hát, ha van sportminiszteri poszt, miért ne lehetne esportminiszteri is? A viccet félretéve, ha kormányra kerülünk egy koalícióban, elsősorban a klíma- és energiaügyekre szeretnék koncentrálni, de mindenképpen folytatni fogom az esport támogatását is.

Milyen konkrét célokat próbál elérni az esport támogatásával?

A rövid távú céljaimat már elértem, a parlamentben egy csomó kollégám érdeklődését felkeltettem a téma iránt. Amikor elkezdtem a streamelést a házelnök egy ülés után félrehívott, és megkérdezte, mi ez az egész Twitch, és pontosan mit is csinálok én rajta. Ez tökéletes példa arra, hogy mit szeretnék elérni: hogy a politikusok látóterébe bekerüljön az esport, és nyitottan, kíváncsian álljanak hozzá.

Hosszú távon a célom az, hogy az esport a hagyományos sportokhoz hasonló elbírálásban részesüljön, oktatási, támogatási, vagy adminisztratív szempontból. Például egy esportversenyző ugyanolyan vízummal tudjon bejönni az országba egy versenyre, mint bármilyen más sportoló. Lassan közelítünk ehhez.

Lengyelországban az állam komoly pénzekkel támogatja a videojáték-fejlesztő cégeket, valami hasonlót szeretne elérni az esportszervezeteknél is?

Azzal alapvetően nem értek egyet, hogy az adófizetők pénzéből a versenyszféra cégeit fejlesszük (kivéve, ha mondjuk kutatásról van szó). De a civil szféra támogatása egészen más tészta, és szerintem ez az, ami miatt az esportra más szemmel kell nézni, mint a játékfejlesztésre. Az igazán fair az lenne, ha az esport ugyanolyan támogatást kapna, mint mondjuk a foci vagy más, hagyományos sportok.

Mostanában indult be az a trend, hogy profi sportcsapatok – Amerikában főleg NBA-csapatok, Európában fociklubok – indítanak esportdivíziót, vagy vásárolnak fel esportcsapatokat. Ezt jó iránynak tartja?

Rövid távon ez biztosan segíti az esport professzionális környezetének felépülését. A hagyományos sportbizniszben egy csomó tudást és tapasztalatot halmoztak fel, amit az esport is hasznosíthat, nem is beszélve arról, mekkora lökést ad ez az esport elfogadottságának. Nem mindegy, hogy mondjuk egy francia politikushoz a PSG fociklub képviselője megy oda tárgyalni, vagy egy ismeretlen Counter-Strike csapaté. Ég és föld a különbség, a politikus valószínűleg azt sem tudja, mi az a Counter-Strike.

Viszont ezzel együtt azt gondolom, hogy fontos lenne megtartani az esport jellegzetes alulról szervezettségét, a jó értelemben vett amatőrségét, azt, hogy minden játékos a magának érezheti. Remélem, ez nem fog elveszni azzal, hogy beszállnak a nagy, hagyományos sportcsapatok az esportba.

Milyen Svédországban a videojátékos kultúra, és hogyan tudna tovább fejlődni?

Szerintem igazán nagyszerű, büszkék lehetünk rá. Manapság mindenki gémer, az is, aki nem tartja magát annak. Erről többek között pont egy svéd fejlesztőstúdió tehet, a King, akik a Candy Crush Sagát készítették. Vagy ott van az óriási hagyományokkal bíró Battlefield-sorozat, amit szintén svédek fejlesztenek. Az esportcsapataink is a világ élvonalában vannak. Ez szerintem mind a fiatalok technika iránti érdeklődéséből fakad. Úgy gondolom, hogy ez az egész gémer kultúra magától is képes tovább fejlődni, professzionálisabbá, szélesebb körben elfogadottá válni, és remélem, tudok ebben segíteni azzal, hogy az állam figyelmét és támogatását ráirányítom.

Hogyan jött az ötlet, hogy egy Twitch-csatornán érje el a politika iránt érdeklődő fiatalokat? Én úgy tippelném, hogy ez nem egy különösebben vonzó téma a játékos streamek nézői számára.

Egy politikusnak mindig oda kell mennie, ahol az emberek vannak. Ha az élelmiszerárakról akarsz a választókkal beszélni, egy szupermarketben állítasz fel egy standot; ha az esport a témád, természetes, hogy a Twitch-et választod, ahol a gémerekhez elérsz. És úgy tűnik, igenis érdekli a játékosokat, amit csinálok, a streamem egyre több nézőt vonz, egyre több a kérdés, jobbak a beszélgetések. Én csak jól jöhetek ki a dologból, hiszen olyasmit csinálok közben, amit szeretek: játszom. Az angol nyelvű streamem egyébként keddenként van, este 8-tól, nagy szeretettel várom a magyar játékosokat is a Twitch-csatornámon.

Miért éppen a Hearthstone-t választotta a streamjeihez?

Egyrészt régóta játszom vele, és én magam is szoktam streameket nézni róla, eléggé adta magát, hogy összekombináljam vele a szórakozást a munkámmal. Az olyan stílusú, beszélgetős streamhez, amit én csinálok, egyébként is ideális játék, mivel aránylag lassú tempójú, nem reflexre épül, van időm játék közben elolvasni a cseten bejött kérdéseket, és válaszolni rájuk. Ez az interaktivitás nagyon fontos számomra, ha például előre felvett videókkal csinálnám ugyanezt YouTube-on, az senkit nem érdekelne. Egyébként játszom más játékokkal is, főleg szerepjátékokkal Xboxon, vagy pécén olyan klasszikusokkal, mint a Heroes of Might and Magic 3.

Ha már Hearthstone: éppen most kezdődött a hivatalos csapat-világbajnokság, milyen esélyeket lát a svéd csapat számára?

Hú, nagyon drukkolok nekik! A svéd csapat egyik tagja, Orange egyik rokonával együtt dolgozom, így szegről-végről ismerjük egymást, szokta nézni a streamem is, szóval neki külön szurkolok. Szerintem nagyon erős a csapatunk, jó esélyeink vannak, de az ázsiai csapatokat elég nehéz lesz megverni.