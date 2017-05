Windows 7-e van? A Windows Defender nem védi a fél világon végigsöprő zsarolóvírustól

Miután a WannaCry nevű zsarolóvírus másfél hete a fél világon végigsöpörve sok tízezer gépet fertőzött meg, a Microsoft egy rendszerfrissítés mellett a Windows Defender nevű biztonsági szoftveréhez is kiadott egy frissítést. Utóbbi viszont úgy tűnik, a Windows 7-et nem érinti, így ha önnek is ez a rendszer fut a gépén, érdemes lehet külön vírusirtó programot is használnia – írja a Computerworld.

A WannaCry eredetileg egy windowsos sebezhetőséget használt ki, de ezt a Microsoft már márciusban javította – rendhagyó módon a már nem támogatott verziók, például a Windows XP esetében is. Az más kérdés, hogy sokan nem frissítették azóta a rendszert a gépükön.

A támadás után a Microsoft egy blogbejegyzésben közölte, hogy a Windows Defenderhez is kiadtak egy frissítést, hogy a program azonosítani tudja, ha a zsarolóvírus már a gépen van. A Computer viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy a "Windows Defender" név két dolgot jelenthet: Windows 8.1-től fölfelé egy teljes antivírus programot takar, Windows 7-en viszont még csak kémprogramok ellen véd az ugyanezen a néven futó szoftver. Márpedig a megfertőzött windowsos gépek több mint 98 százalékán Windows 7 futott.

A lapnak a céghez közeli források meg is erősítették, hogy akinek a gépén Windows 7 van, a Windows Defender mellé érdemes telepítenie egy külön vírusirtót is. Ez lehet például a cég saját, Security Essentials nevű programja, vagy bármilyen másik cég megoldása, amelyik véd a WannaCry ellen.

Korábbi cikkünkben összeszedtük, mit érdemes tudni a WannaCryról és közelmúltbeli feltűnéséről, és ugyanitt azt is összeszedtük, milyen lépésekkel előzhető meg a zsarolóvírus-fertőzés.