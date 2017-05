A végső harc góban ember és robot között

Kedden kezdődött egy három játszmás menet a Google AlphaGo nevű mesterséges intelligenciája és a világ legjobb go játékosa, Ko Csie (Ke Jie) között. Az ötnapos fesztivált a Go szülőhelyén, Kínában rendezik. Az első játékot a számítógép nyerte.

Az ezeréves játék sokáig leküzdhetetlen akadály volt a mesterséges intelligenciának, annyira összetett. Alapszabályai elég egyszerűek: két játékos felváltva pakol fekete és fehér köveket egy 19x19 vonalból álló pályára, a vonalak 361 metszéspontjára azzal a céllal, hogy minél nagyobb területet szerezzenek egymás köveinek a bekerítésével. A játékot világszerte 60 millióan játsszák.

A számítógépek már régen legyőzték az embert sakkban és egyéb hasonló táblás játékokban. De a go eddig kifogott a számítógépeken, mert olyan szintű intuícióra és helyzetfelismerésre van szükség, amelybe beletört a gépek bicskája. Rengeteg variáció és lehetséges lépés képzelhető el, sokkal több, mint bármilyen másik játéknál. Még a legerősebb mai gépeknek sincs elég számítási kapacitásuk arra, hogy belátható idő alatt minden lépés összes kimenetelét kiszámolják. A DeepMind AlphaGo programja a legfejlettebb kísérlet eddig, egy teljesen összetett rendszert tanulási rendszert, úgynevezett mélytanulást alkalmaz.

Tavaly a legendás dél-koerai játékost, Li Szedolt sikerült legyőznie 4-1-re, idén a csupán 19 éves Ko Csie ellen próbál szerencsét az AlphaGo. Ko tavaly még nem akart kiállni a mesterséges intelligencia ellen, de már akkor jelezte, hogy valamikor a jövőben hajlandó összecsapni AlphaGóval.

A Google januárban továbbfejlesztette a számítógépet és a tesztek alatt hatvanszor győzött, és egyszer sem veszített. Most is megnyerte az első játékot Ko Csie ellen, bár nagyon szoros volt a meccs. Az is igaz, hogy AlphaGo nem úgy játszik, hogy földbe döngölje ellenfelét, úgy választja meg lépéseit, hogy biztosan győzelemhez vezessen, teljesen mindegy, mekkora az a győzelem. A következő mérkőzés csütörtökön lesz.