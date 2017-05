Magyarázkodni kényszerül a Facebook

Hosszú levélben reagált a Facebook tartalomért felelős vezetője, Monica Bickert a Guardian által megszerzett moderálási elveket ért támadásokra (a teljes levelet itt olvashatja, mi csak a lényeget emeljük ki). A belső használatra szánt, de nyilvánosságra került dokumentumok alapján ijesztő kép rajzolódott ki a közösségi oldal moderátorainak munkájáról. Nekik gyakran másodpercek alatt kell döntést hozniuk, hogy egy gyerekbántalmazásról vagy emberevésről szóló tartalom megfelel-e az etikai irányelveknek.

Monica Bickert ma arról írt, hogy elemezni az online tartalmat nagyon összetett és kihívásokkal teli feladat. A belső dokumentumokról szóló cikkek is azt mutatják, milyen nehéz kiszűrni a káros tartalmat. A levében azt próbálja elmagyarázni, hogyan húzzák meg a határt, mi mehet és mi nem.

Egy átlagos napon több mint egymilliárdnyian használják a Facebookot több tucat nyelven. Ezeknek a posztoknak elenyészően kicsi százalékát jelentik fel és vizsgálják ki. Ráadásul egészen széles, milyen témákban kérik a moderátorok segítségét, lehet ez iskolai bullying, gyűlöletbeszéd, terrorizmus, háborús bűn.

A szabályok létrehozásához először is meg kell érteni a társadalmi problémákat és hogy azok hogyan jelennek meg online. A moderátoroknak pedig nagyon fontos megérteni a kontextust is, amelyben megjelennek. Ha valaki posztol egy grafikus videót egy terrortámadásról, az vajon inspirálhat másokat hasonló tettek elkövetésére? Vagy ha egy fekete humorú felhasználó öngyilkosságról ír, akkor segítséget kér vagy az illető csak önmagát adja?

A kulturális kontextust is figyelembe kell venni, ami az egyik országban elfogadott, az máshol már büntetendő lehet. Az Egyesült Királyságban például lehet kritizálni a monarchiát más országokban ezért börtön jár. Könnyebb lenne tiszta szabályokhoz igazodni, de sokszor ez lehetetlen.

Mivel folyamatosan változik az, ahogy az emberek kommunikálnak, ezek a feszültségek egyre gyorsabban kerülnek napvilágra. A Facebook elsődleges célja, hogy mindenki szabadon elmondhassa véleményét, ugyanakkor biztonságban tudni az embereket. Emiatt akarják eltávolítani az erőszakkal fenyegetést és emellett a helyi szabályokat is tiszteletben tartják.

Saját belső iránymutatásaik is változnak folyamatosan, ahogyan nő a közösség és változik a világ. Különböző szakemberek segítségét kérik az irányelvek kialakításánál. Öngyilkosságokkal foglalkozó szakértőjük például azt javasolta, hogy hagyják fenn ezeket az élő videókat, hátha a barátok segítséget tudnak küldeni a posztolónak. Ez történt két hete Georgiában, egy lányt így mentettek meg barátai, de több hasonló esetről is tudnak az elmúlt hónapokról. Ugyanakkor azt is javasolták a szakemberek, hogy az élő adás után vegyék le az ilyen videókat a közösségi oldalról, nehogy valaki kövesse a példát.

Monica Bickert arról is ír, hogy néha nehéz objektívnek maradni. Példának a pornográfia és művészet kapcsolatát hozta fel, sokszor nehéz meghúzni a vonalat a kettő között. És ugye különbség van a harag általános kifejezése és erőszakra való felhívás között is. Utóbbit természetesen nem engedik.

A szólás, kifejezés szabadsága, a félelem szabadsága nagyon bonyolult, filozófiai kérdések. Számtalan szervezet foglalkozik ezzel, nem is lehet általános szabályokat felállítani itt. A Facebooknál megpróbálnak annyira objektívek lenni, amennyire csak lehet, hogy következetesek maradjanak. De azt elismeri, hogy néha hibáznak.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített telefonszámot!