Jön az orosz-kínai szélestörzsű repülő

Az orosz UAC és a kínai Comac egy szélestörzsű repülőgép fejlesztését jelentette be, az első példányt legkésőbb 2027-ben szállíthatják le, írta az airportal.hu.

A gép részletes műszaki paramétereit és tartalmát most kezdik el összeállítani. Ennek hátteréül szolgál a China-Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC), amelyet Sanghajban jegyeztek be. A C929-es első verziója 280 utas szállítására lesz képes, hatótávolság nagyjából 12 ezer kilométer, de lesz 230 és 320 üléses változat is.

Leginkább az Airbus A330-900-as áll közel az alapmodellhez, de az orosz gép szélesebb lesz, így elférnek benne a 9 székes sorok is. A tesztpéldányt Rolls-Royce hajtóművekkel szerelik fel, később pedig az orosz Aviadvigatel PD-35-ös hajtóművet tehetik fel a típusra. A tervező irodát 2018-ban nyitják meg Moszkvában, a végösszeszerelő üzem a tervek szerint Sanghajban lesz. A gyártó 2023 és 2045 között hétezer szélestörzsű gépre lát igényt.