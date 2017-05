Az Android atyja saját okostelefont mutat be

Andy Rubin, az Android egyik megalkotója még márciusban jelezte, hogy titkos projekten dolgozik. Saját okostelefont fejleszt Essential néven. Úgy tűnik, végéhez közeledik a fejlesztés, a hírek szerint május 30-án be is mutatják az új telefont.

Erről magán az Essential Twitterén tettek közzé egy kis előzetest. Néhány órával később pedig már a mobil körvonalairól is közzétettek egy képet.

We heard you @renan_batista - here's something to hold you over until next week: pic.twitter.com/QSIeXyjKNq