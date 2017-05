Hatalmas erő és vékony test az új laptoptrend

A világ legvékonyabb átalakítható laptopját és még egy rakás másik lenyűgöző gépet mutatott be az Asus hétfőn, a tajvani Computex tech vásár nulladik napján. Az elképesztő orgánummal megáldott cégvezető, Johnney Shih jó sokszor a mikrofonba üvöltötte, hogy mennyivel jobbak a gépeik a rivális Apple Macbookoknál, és persze adatokkal alátámasztotta az állítását.

Most a Zenbook Flip S volt a legnagyobb szenzáció, az átforgatható kijelzőjű, tabletként is használható laptop ugyanis hihetetlenül vékony.

Mindössze 10,9 milliméteres, tehát bő fél centit ráver a Macbook Airre. Mínuszban.

Súlya alapján úgy tűnik, mintha csak valami egyszerű kis hibrid lenne a kezünkben, de az anyagok minősége is elárulja, hogy ennél azért jóval többről van szó. A 4K felbontásban megjelenített Windowst egy Core i7 7500U processzor hajtja meg, 16 GB RAM-mal és 1 terabájtos ssd meghajtóval - ennél több aligha férne bele egy akkora házba. Meglepően kis méretű lett a kijelzőt tartó zsanér, ez könnyen mozgatható, de azért erősen megtartja a gépet a beállított pozícióban.

Nagyon jó gyorstöltés lehetősége, ezzel ugyanis 60 százalékra felvihető az aksi töltöttsége 49 perc alatt. Alapból 11 órányi működést ígér az Asus.

A gép ára 1100 dollárról indul, ami persze trükkös, mert ennél nyilván sokkal drágább lesz az előbb bemutatott legjobb konfiguráció.

Erősek és hangosak

Johnney Shih bejelentéseit legalább akkora ujjongás fogadta a hazai pályán megtartott sajtótájékoztatón, mint amikor az Apple a saját hazájában demózza az új kütyüit. Mérések nélkül nehéz lenne igazságot tenni abban a kérdésben, hogy melyik gép kapta a legnagyobb ovációt, de abban biztosak vagyunk, hogy a Vivobook Pro és a Zenbook Pro a két legesélyesebb a győzelemre.

A Vivobook Pro 15 volt az igazán meggyőző, mert ez a megfizethető gépek mezőnyében indul, 800 dolláros alapárról, de elég brutális erejű konfigurációban is megrendelhető lesz. A csúcsgépben akár Core i7 processzor, Nvidia GTX 1050-es grafikus kártya, 16 GB RAM és szupergyors, 512 GB-os Intel Optane ssd lehet, 2 TB hdd-vel kiegészítve. Ebben is elérhető a 4K felbontású kijelző, és a hangot a Harman Kardon hangszórói biztosítják.

Az Intel Optane a memóriák sebességét viszi el a tárolók világába.

Ez pedig olyan dolog, amire a szakértő közönség egy hangos hűhával reagált.

A Vivobook a szegény ember Zenbookja, az utóbbi pedig az egyik legszebb számítógép manapság, erről már egy korábbi tesztünkben meggyőződtünk. A Zenbook Pro az Asus abszolút csúcsgépe, amelynek a Vivobooknál ötszáz dollárral magasabb az alapára, a számláló 1300 dollárról indul.

A Computex hivatalos bírái szerint az új Zenbook Pro igen jó választás - Best Choice díjat kapott -, mi azért inkább megvárjuk, hogy érkezzen belőle tesztpéldány, és kihajthassuk a lelkét. Leírása alapján van mit kihajtani belőle, a 15,6 colos és 4K felbontású kijelző mögé akár Core i7-7700HQ processzort, 16 GB RAM-ot, Nvidia GTX1050 Ti videokártyát és 1 TB ssd-t is beépítenek. Ebben is van gyorstöltő, és az Asus egész komoly üzemidőt, 14 órát ígér aksiról, azaz egy munkanapot végigdolgozhatunk az adapter cipelése nélkül.

A következő napokat még Tajpejben töltjük, kövesse közvetítésünket a Computexről!