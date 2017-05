Hűtőbordákkal és gigahertzekkel indul a nyár

Közelítünk az év közepéhez, ami azt jelenti, hogy eljött a Computex ideje. A szubtrópusi klímájú Tajvanon, azaz körülbelül 30 Celsius-fokos melegben és legalább 75 százalékos páratartalomban megrendezett show főszereplői mindig a számítógépek és a hozzájuk tartozó alkatrészek, de azért jócskán találunk ott robotokat és más úgy műszaki eszközöket is. Az Index idén először látogat ide, szóval a terep egy kicsit ismeretlen, hiába jártunk végig már több tucat hasonló rendezvényt.

A tajvani show különlegessége, hogy a készen kapható álomlaptopok mellett néhány egészen egzotikus kellék is felsorakozik.

Gondolta volna, hogy az ssd-ből is nagyobb teljesítmény hozható ki, ha megfelelően hűtjük?

Mi sem foglalkoztunk ezzel a kérdéssel egészen addig, amíg a Computex sajtólistájára felkerülve meg nem kaptuk az ilyesmikről szóló sajtóközleményeket.

Persze eddig is követtük a Computex eseményeit a nemzetközi sajtó hírein át. Tavaly a virtuális valóság (VR) berobbanásának nyomait lehetett távolból is érzékelni. Most ennek a trendnek a kitejesedésére számítunk, hiszen a Microsoft és a Google is bejelentette, hogy a hardvergyártó partnereik különféle VR-sisakokat dobnak piacra idén. Hogy jó számítási kapacitás szolgálja ki a VR-t, arról a grafikus kártyák és processzorok gondoskodnak - az AMD és az Intel egyaránt újdonságokkal áll majd elő.

Már korábban megírtuk, hogy az AMD és az Intel öldöklő harcának lehetünk majd szemtanúi. Az AMD a brutális 16 magos Threadripper processzorról árulhat el többet, míg az Intel a tavalyi Core i7 Extreme utódjának szánt, új néven piacra dobott Core i9 procival kerülhet rivaldafénybe. Az Intel talán azt is elárulja, hogy mikor jelennek meg, és mit tudnak majd a 8. generációs Core lapkái. A kiterjesztett valóság is népszerű téma lesz, és már alig várjuk, hogy kézbe vehessük a tajvani Asus Zenfone AR nevű mobilját.

Elmegyünk majd a processzortúlhajtó bajnokságra is, hogy megnézzük, a szélsőségesen felpörgetett csipek miként füstölnek el, amikor elfogy a hűtőrendszerből a folyékony nitrogén, és a legjobban moddolt számítógépházak mellett se megyünk el szó nélkül.

A szervezők igazán kitettek magukért, hogy szórakoztassák a nagyközönséget, és idén megrendezik a világ első virtuális valóságban lezajló e-sport bajnokságát. Izgalmas lesz nézni, ahogy a játékosok fejre húzott sisakban kalimpálnak majd összevissza, mintha szellemekkel küzdenének, bár egyesek szerint a szombati mérkőzés idején már

a fülünkön fog kijönni a VR és az esport, mert minden erről szó a Computexen.

Sokkal komolyabb és kihagyhatatlan témának ígérkezik az Nvidia által idén először megrendezett konferencia a mesterséges intelligenciáról (MI). A legtöbben csak a grafikus gyorsítókártyáiról ismerik a céget, pedig jó pár éve nyakig benne ebben az MI témájában. Például csipeket gyárt a jövő önjáró autóinak fedélzeti rendszeréhez. Amíg a pc-k grafikus gyorsítókártyája azzal van elfoglalva, hogy minél élethűbb környezetet rajzoljon a monitorunkra, addig az okosautó robotsofőrje ennek éppen az ellenkezőjén dolgozik, a kamerák által érzékelt valóságot kell lefordítania gépi kódra, hogy pontosan érzékelje az autó környezetét, és elkerülje a baleseteket.

Maradjanak velünk, és kövessék tudósításunkat az Indexen!