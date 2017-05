Kérhetnénk háromszor ennyi pixelt?

A Floridai Egyetem kutatócsoportja olyan speciális felületet fejlesztett, amivel egyenként szabályozható az LCD monitorok alpixeleinek megjelenítése.

[hatásszünet]

Mivel az előző mondatot a Foxconn képernyő-összeszerelő munkatársain kívül valószínűleg kevesen szövik bele mindennapi beszélgetésekbe, megpróbáljuk civilre fordítani.

Az LCD monitorok minden képpontja (pixel) háromféle színt tud megjeleníteni: pirosat, zöldet vagy kéket. (Ezek angol rövidítéséből jön az RGB színskála neve.) A pixeleket hátulról fehér fénnyel világítják meg. Kis szűrők (shutter) szabályozzák, hogy az alpixelek közül melyek lesznek láthatók. A kék alapszín megjelenítésénél például szűrik a piros és a zöld fényt, így csak a kéket láthatjuk. A lila kikeveréséhez lezárják a zöldet. A szín erősségét a fehér háttérfény szabályozza.

A Floridai Egyetem kutatói a NanoScience Technology Centerrel együttműködve fejlesztett ki egy olyan nanostrukturális felületet, amivel nemcsak a pixelek, hanem az egyes alpixelek színe is egyesével változtatható. A tesztkészüléken ezt már demonstrálni is tudták. Az új módszerrel a kék alpixel akár vörös vagy zöld fénnyel is világíthat. Viszont, mivel minden alpixel színe egyenként változtatható,

az új módszer gyakorlatilag megháromszorozza az LCD kijelzők felbontását.

A kutatók már egy olyan bemutatón dolgoznak, amivel demonstrálhatják, hogy a technológiát már meglévő kijelzőkre is lehet alkalmazni. Ezzel a módszerrel ugyanis nemcsak új kijelzőket lehet gyártani, hanem a meglévőket is felturbózhatjuk. A technológia egyetlen hátulütője a képfrissítés sebessége. Bár ez még mindig gyorsabb, mint a múltban alkalmazott hasonló eljárások, egy gyors mozgású videojáték megjelenítéséhez valószínűleg nem alkalmas.