Kínaiak fejleszthették a fél világon végigsöprő zsarolóvírust

Az új elemzések szerint kínai anyanyelvű hekkerek fejleszthették a WannaCry zsarolóvírust, ami világszerte több ezer szervezetet fertőzött meg – írja a BBC.

A Flashpoint elemzői megvizsgálták a zsarolóvírus figyelmeztetésében olvasható szöveget. Szerintük kizárólag a kínai verzióban volt kifogástalan a nyelvtan és a központozás; ez arra utal, hogy az elkövető anyanyelvi szinten, de legalábbis folyékonyan beszél kínaiul. A más nyelven megjelenő szövegek ezzel szemben gépi fordításnak tűnnek.

A WannaCry vírus összesen 28 nyelven tud szöveget megjeleníteni, de csak a kínai és az angol tűnik emberek által írt szövegnek. Igaz, még az angolban is vannak furcsaságok („but you have not so enough time”).

A WannaCry több mint kétszázezer számítógépet fertőzött meg a világ 150 országában; a támadás kormányhivatalokat, egészségügyi intézményeket és magáncégek számítógépes hálózatát is érintette. Az ügyben az FBI és az Europol is nyomoz.

A korábbi elemzések alapján arra gyanakodtak, hogy a WannaCry Észak-Koreából érkezhetett. De a Flashpoint kutatói szerint a koreai nyelvű verzió is csak az angol verzió gyatra fordítása volt.

Korábbi cikkünkben összefoglaltuk, mit érdemes tudni a WannaCryról és közelmúltbeli feltűnéséről, és ugyanitt azt is összeszedtük, milyen lépésekkel előzhető meg a zsarolóvírus-fertőzés: