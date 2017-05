Az Android atyja bemutatta az anti-iPhone-t

Ugyan miért más az Essential Phone, mint a többi androidos csúcskészülék? Azért, mert ezt a telefont Andy Rubin, az Android egykori alapító-vezérigazgatója magának tervezte.

Rubin részt vett az első, internetre kapcsolódó hordozható eszközök fejlesztésében, amikor a nyolcvanas-kilencvenes években mérnökként dolgozott a Zeissnél és az Apple-nél. Fantáziája, az volt: az ezredfordulón alapított Danger Inc.-nél az elsők között gyártottak okostelefont. A 2003-ban piacra került Sidekick a PDA-szerű felépítésével évekkel előzte meg az iPhone-t, de a mobilforradalmat mégsem az hozta el.

Rubin az Androidot is 2003-ban alapította. Na, ez már forradalom volt. A Google tulajdonába került cég készítette a világ legnépszerűbb mobil operációs rendszerét. A pozíciójuk megingathatatlannak tűnik: a tavaly eladott okostelefonok 80 százalékán Android fut. De Rubin nem érte be ennyivel. 2014-ben otthagyta a Google-Androidot, és megalapította a Playgroundot, egy inkubátorcéget. Összesen 300 millió dollárral támogatták tehetséges fejlesztők izgalmas és új ötleteit. Az egyik támogatott cég az Essential Products volt, Rubin új cége. A céljuk, hogy visszahozzák a hardverfejlesztésbe azt a kreativitást, amit az Apple és a többi piacvezető már nem engedhet meg magának.

Nincs neve, csak telefon, és kész

Az Essential Phone specifikációi és anyaghasználata indokolják a gátlástalan árat. A táblacsoki formájú, szögletes készülék teljes felszínét beteríti a kijelző; csak a frontoldali szelfikamera hasít ki belőle egy vízcsepp formájú félszigetet. A kamera nem takar ki semmilyen fontos információt, az androidos állapotjelző ikonok körülötte is elférnek. Ez a finom kis formatervezési bravúr azonnal felismerhető karaktert ad a bekapcsolt képernyőjű telefonnak.

Fotó: essential.com

A külső eszközök csatlakozásához Rubin időtálló vezeték nélküli megoldásokat használt. A hátoldalon található apró mágneses pontokra illeszthetjük a külön megvehető kiegészítőket - mint például a 360 fokos kamerát, 50 dollárért. A vezeték nélküli adatátvitelt használó kiegészítőkkel a Phone moduláris telefonná válik. Jack aljzat nincs rajta, csak USB-C port.

A Phone kikapcsolt képernyővel is szép; a készülékházat titánból öntötték.

Titánnal dolgozni nehéz; megmondhatja ezt bármelyik mérnök, aki a hatvanas években a Lockheed Martinnál épített világbajnok kémrepülőgépeket. A titán, hiába strapabíró, nem könnyű megmunkálni. Ha tömbökből faragják ki a unibody készülékházat, az tetemes anyagveszteséggel jár, az öntvény viszont nem annyira ellenálló. A Phone készülékházát nem faragták, hanem öntötték. Egy meg nem nevezett német cég saját fejlesztésű eljárással készíti a nagy sűrűségű öntvényt, ami annyira strapabíró, hogy nem kell tokot vennünk a telefonra. Steve Jobs se mondana mást, ha kérdeznék. De az Essential megelőzte az Apple-t.

Rubin szerint a tömeggyártás elkerülése sok játékteret hagy az innovatív megoldásoknak. Hiába tervezte az Apple a titánvázas iPhone-t, nem találtak hozzá gyártástechnológiát. Ha az Apple-nek megtetszik egy új technológia, és szeretnék beépíteni azt a következő negyedévre ütemezett iPhone-ba, nem fognak olyan gyártót találni, aki azonnal át tudná állítani a nagyüzemi gyártókapacitást egy tegnap feltalált hardverre. De egy kisebb példányszámú sorozat nagyobb odafigyeléssel készülhet.

Rubinnak minden elképzelhető telefonból van egy a munkahelyén. Mindet kipróbálta, de egyiket sem érezte a sajátjának. A Phone-t magának tervezte; próbálta elkerülni azokat a hibákat, amiket a többi telefonon vett észre, és alátett egy bivalyerős hardvert. A natív Android alig terheli meg a Qualcomm 835 processzort és a 4 gigabájt memóriát, a 128 gigabájt háttértár pedig a microSD kártyaaljzatot is kiváltja. A 13 megapixeles kétlencsés hátlapi kamera félhomályban is remek képeket készít, és a 8 megapixeles szelfikamera is hozza a konkurencia színvonalát.

Erős. De miért venne valaki androidos telefont egy iPhone áráért? Milyen piaci rést tölthet be a Phone? Világsiker ebből nem lehet; a Samsung egymaga birtokolja a globális mobilpiac 21 százalékát. Az Apple iPhone-jának 14 százalékra futotta. Rubin mégis úgy gondolja, hogy

a mobileszközök piacán bőven van hely az Apple és a Samsung mellett.

Csak nem a tömegpiacra kell koncentrálni. Az Essential például bajban lenne, ha a Phone-t ötvenmillióan akarnák megvásárolni. Ők sem tudnának ennyit gyártani. Jason Keats, a cég vezető tervezője nem ötvenmillió készüléket akar kiszolgálni. Ahogy mondta,

ez egy kicsit exkluzívabb lesz.

A PR szlengben ilyen mondatokkal szoktak óvatosan megágyazni a várható bukásoknak, de az Essential tényleg nem A Világ Legnépszerűbb Telefonját akarja elkészíteni. Kicsit viszolyognak is a gondolattól, hogy mindenki ugyanolyan telefont használ. Régen az eszközválasztás sokat elárult a felhasználóról, de a mai telefonok kábé annyira személyesek, mint egy hűtőgép. És ha már a hűtőgépnél tartunk:

a telefon csak az egyik eleme az Essential termékcsoportnak.

A rendszer része a nyílt forráskódú Ambient OS okosotthon-platform és az Amazon Echo riválisának szánt Essential Home is. A hangvezérléssel irányítható rendszer leginkább a Nestre emlékeztet, de nem azzal próbálja okosítani az otthonunkat, hogy megpróbál következetni az igényeinkre, inkább tippeket ad.

Az Ambient OS operációs rendszer és az Essential Home folyamatosan bővíthető rendszert alkotnak, ami összehangolhatja az összes, internetre csatlakozó eszközünket. Az Essential nemcsak az iPhone-nak, hanem a Google és az Amazon okosotthon-megoldásainak is odapörkölhet. Az Essential már az IoT-korszakra hangol, amikor minden felhasználónak több tucat, az internetre csatlakozó eszköz lesz a birtokában.