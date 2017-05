Itt a félmillió forintos Intel Core i9

Rendesen odacsapott az Intel az asztalra az új Core i9-7980XE (Extreme Edition) processzorral, és ezt érthetjük szó szerint is, hiszen a 18 magos lapkát asztali gépekbe tudjuk beépíteni. Egy kisebb vagyont kell az Intelnél hagyni ezért a csipért,

2000 dollárba kerül, és 1 teraflops a számítási teljesítménye, és 44 PCI Express sávot támogat.

Ennyért már komplett csúcskategóriás laptopot kapunk - ez kicsit több félmillió forintnál, és akkor még nem raktunk rá egy grammnyi áfát sem. Az Intel azonban már a jövő alkalmazásaira készül, és ennek kéri el az árát. Elég kevés alkalmazás tudja kihasználni a sok magot, de az Intel szerint a virtuális valóság pont ilyen. Például amikor valós időben akarunk átállítani valamilyen paramétert, vagy amikor élőben közvetítjük a pixelharcunkat.

A célközönség tehát nagyjából az e-sportolókra és a fanatikus procitúlpörgetőkre szűkül, szóval megtalálta a zsák a foltják, hiszen ők azok, akik mindig is ebben a nagyságrendben szórták el a pénzüket hardverre.

Az Intel szerencsére gondolt azokra is, akik felpimpelt Ford Mustangot is nyugodt szívvel vennének 1.2-es motorral, azaz piacra dob néhány kevésbé drága és kevésbé extrém processzort. A Core i9-7900X például már egy ezresért hazavihető, ami persze dollárban értendő, és ez még mindig egy elég pöpec laptop árával vetekszik.

Hasonló felhasználási területet szemelhetett ki magának az AMD a pár hete bejelentett Ryzen Threadripper processzorral. Ebben 16 processzormag 32 szálat kezel, amiben az Intel jobb, ott 18 mag van és 36 szál.

Az AMD-nek viszont sikerült meghajtania 64 PCI Express sávot (szemben az Intel-féle 44 sávval), és ez négy grafikus lapka bekötését teszi lehetővé. Az utóbbit be is mutatták négy Vega Frontier Edition grafikus gyorsítóval. Egy 3D szerkesztő programban, a Blenderben valós időben rendereltek modelleket, és ennek során az AMD rendszere szépen elosztotta a terhelést a grafikus kártyák és a processzormagok között.

Ahhoz a Threadripper plusz két Vega GPU is elég, hogy a Prey maximális beállításokkal fusson 4K felbontásban

Sajnos az AMD még nem árulta el az árait, de az azért sejthető, hogy igyekeznek majd az Intel alá lőni.

Már laptopokat is meghajtanak

Az ARM tevékenyége is a VR előretörését vetíti előre. Bár a mobilos rendszercsipek architektúráját megtervező vállalat tevékenysége a végfelhasználókat közvetlenül nem érinti, mert viszonylag kevesen választanak mobilt a processzor típusa alapján, mégis érdemes tudni, hogy milyen trendek erősödnek, hiszen minden évben több százmillió eszközt adnak el az ARM terveire épülő csipekkel.

Náluk is a virtuális valóság határozza meg a fejlődést, és a vadiúj Cortex-A75 platform már nemcsak a mobilokat veszi célba, hanem a laptopokat és más, nagy kijelzős gépeket is. Az A75 állítólag ötven százalékkal jobb teljesítményt nyújt, mint a korábbi rendszercsipekben dolgozó Cortex-A73, tehát a mobiljaink is még bikábbak lesznek.