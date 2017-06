Orosz ingyenwifi jöhet a magyar metróba

A Vedomosztyi gazdasági napilap szerint az orosz MaximaTelecom ingyenwifi kiépítését tervezi a budapesti metróban – írja az MTI. A hírt a szolgáltató társtulajdonosa, Szergej Aszlanyjan közölte.

A Moszkvában és Szentpéterváron, valamint tíz oroszországi reptéren is hasonló hálózatot üzemeltető cég birtokosa korábban a New York-i metróba is ingyenwifit ígért. Arról nem beszélt, hogy hol tart ennek a tervnek a megvalósítása.

A cikkben megszólaltatott (névtelen) szakértőt meglepte a MaximaTelecom magyarországi terjeszkedési terve. Szerinte a cégnek Budapesten mindent a nulláról kellene kezdenie: egyebek között be kellene szereznie az engedélyeztetési dokumentációt, miközben a magyar piacon már jelen vannak jelentős transznacionális szolgáltatók.

A budapesti metró nem válaszolt a Vedomoszti megkeresésére.