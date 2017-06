Már tesztelik a világ legnagyobb repülőgépét

Ikertörzs, hat motor, műholdkilövő, a világ legnagyobb szárnyfesztávolsága – íme a Stratolaunch, amit a Microsoft társalapítója, Paul Allen mutatott be szerdán. Az óriási repülő feladata műholdak alacsony földi pályára állítása lesz, és akár már 2019-ben szolgálatba állhat.

Allen cége 2011 óta dolgozik a Stratolaunch-on, aminek egy 72,5 méter hosszú, 15 méter magas és 117 méter fesztávolságú gép lett az eredménye. Utóbbi ráadásul a legnagyobb, amit valaha építettek, lenyomta még Howard Hughes H–4 Hercules nevű teherszállítórepülőgép-prototípusát is. Ezekre a méretekre, illetve a hat darab, többnyire a Boeing 747-es repülőknél használt motorra szükség is van, hisz akár 250 tonna terhet is el kell tudnia szállítani.

Egy repülő műholdindító

A műholdak levegőből történő pályára állítása mellett – már amennyiben alacsony pályáról van szó – nagyon sok érvet felsorakoztattak már a szakértők. Az egyik ilyen a védettség az időjárástól, amely a földi indításnál komoly késéseket eredményezhet.

A Stratolaunch-nak az időjárási körülmények nem jelentenek akadályt, továbbá repülési sugara 1000 tengeri mérföld (1850 kilométer), valamint különböző kifutókról is útnak indulhat, ami jelentős rugalmasságot jelent a tudósoknak, vállalkozásoknak vagy űrtevékenységet folytatóknak.

Az indítóeszközök a gép két törzsét összekapcsoló központi szárny alatt helyezkednek el, és valahogy így nézne ki a kilövés:

A következő hónapok a tesztekről fognak szólni, az első éles műholdindítás 2019 elejére várható.