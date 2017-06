Nagyon vékony, de sosem volt még ilyen erős, mi az?

Egyre több olyan újítás látható a laptopokban, amelyek először a mobilokban jelentek meg, ilyen például a gyorstöltés vagy az ujjlenyomatos beléptetés. Mire számíthatunk a következő években?

Az Intellel közösen dolgozunk azon, hogy a laptopok folyamatos netkapcsolattal legyenek ellátva. Ma már nem az optikai adattároló a fontos a laptopokban, hanem hogy mindig elérjük a felhőt. Ezen kívül még arra lehet számítani, hogy még nagyobb lesz a gépek teljesítménye.

Manapság mi kell ahhoz, hogy pc-gyártó az élmezőnyben tudjon maradni?

Két kategória fontos, az egyikbe tartoznak a gémer laptopok, a másikba a vékony és könnyű gépek. A játékosoknak szánt gépeknek úgymond a DNS-ében van a nagy teljesítmény, és ugyanez a vékony laptopokban is meghatározó. Mondok néhány példát erre. A legtöbb laptopba SSD-t adattárolót építenek be a hagyományos merevlemezek helyett, és ezzel körülbelül négyszeres sebességnövekedést érnek el. A most bemutatott laptopjainkban azonban PCI Express adattároló van

Ez 15-20-szor gyorsabb a merevlemezeknél

Processzorból is sok laptopunkba az Intel H-sorozatot építjük be, ez ugyanis négymagos, szemben az elterjedtebb U-sorozatú processzorokkal, ami csak kétmagos. Cégen belül a Windows Plusz kifejezést is használjuk ezekre a gépeinkre, mert úgy gondoljuk, hogy ez adja a legjobb felhasználói élményt Windowson. De a fontos megkülönböztető jegyek közt megemlíthetném a dizájnt is, aminek egy része a szép borítás, és hogy egy ilyen gép ma már nem 2 kilogrammot nyom, hanem csak 1,1 kilót.

Azt vettem észre a prezentációban, hogy az elnök Jonney Shih gyakran emlegette a Macbookot. Ennyire fontos az Apple-höz hasonlítani az Asust?

Ez pár éve még fontosabb volt. Úgy gondoltuk, hogy az Apple nagyon jó felhasználói élményt biztosít, de nem ad Windowst. Korábban a vékony és könnyű gépek nem voltak valami erősek, de megkértem a csapatomat, hogy ezt oldják meg, mert az emberek szemében a pc szórakozásra és munkára való, ezért nagyon fontos nekik a nagy teljesítmény. Ezután meg kellett mutatni a vevőknek, hogy a gépeink, ellenben a többi vékony és könnyű géppel, tényleg elég erősek.

A nagy teljesítményről eszembe jut a Zenfone AR, az is elég erős hardvert kapott, és ezzel az Asus betör a kiterjesztett valóság (AR) területére. Milyen jövőt jósol ennek a technológiának?

Most még oktatni kell az embereket. Körülbelül száz AR-applikáció van a mobilokhoz, ezekkel meg tudunk nézni 3D modelleket, választhatunk ruhát vagy lakásdekorációt. Jövőre azonban már ezer ilyen app lesz. Hogy előremozdítsuk az AR fejlesztéseket, meghívtuk a Google-t Tajvanra, hogy indítson egy fejlesztői programot, és tartson egy nemzetközi fejlesztői konferenciát a témában. Fontos, hogy az emberek lássák, mire lehet használni a kiterjesztett valóságot. A Zenfone AR piaci megjelenését pedig az USA-ban a legnagyobb mobilszolgáltató, a Verizon fogja segíteni, a mobil több mint 1700 boltjában kapható lesz júliustól.

A Google I/O konferencián elhangzott, hogy önmagában működő AR és VR headsetek is megjelennek majd. Az Asus tervez piacra dobni ilyen eszközt?

Már megvan a prototípus, és együtt tudunk dolgozni a Google-lel és a Microsofttal is. Még vizsgáljuk az együttműködések lehetőségeit.

Mit gondol, melyik lesz a nyerő, a Microsoft-féle vegyes valóság (mixed reality), amit a Hololensben valósítottak meg, vagy inkább a virtuális valóság?

A Microsoft eszköze érettebb, de sok vele a technológiai kihívás. Egészen biztos vagyok abban, hogy hosszabb távon a szemüvegre hasonlító hordható eszközök lesznek elterjedtek, de rövid távon nem hiszem, hogy jó megoldást tudnak találni. Vizsgáljuk a lehetőséget, hogy a vegyes valóságban is nyújtsunk valamit, de most úgy látjuk, hogy ez a technológia csak négy-öt év múlva lesz érett a piaci bevezetésre.