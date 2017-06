Az új Skype olyan lesz, mint a Facebook és a Snapchet szerelemgyereke

A Microsoft hat éve vette meg a Skype-ot 8,5 milliárd dollárért, és azóta sem tudott vele igazán mit kezdeni. Videó- és hanghívásokra még mindig tökéletesen alkalmas, vállalati szinten is népszerű, ráadásul most már csoportos videóhívás is lehetséges vele, de az üzenetküldő funkciója egyáltalán nem népszerű. Én már csak tudom, kénytelen voltam letölteni mellé egy Messengert, hogy kommunikálni tudjak másokkal - a windowsos verzió borzalmas volt, de az androidos vállalható -, mert mindenkinek derogált az egyszerű, letisztult és praktikus Skype-ot használni. Most erre a jelenségre unt rá a Microsoft, ezért kijön egy új, csili-villi, Snapchatre hajazó Skype-pal, amiről már most tudom, hogy utálni fogom.

A Microsoft célja, hogy betörjön az üzenetküldő alkalmazások piacára a Skype-pal, ahol az iMessage, WhatsApp, Messenger, Snapchat és egyéb üzenetküldő szolgáltatások dominálnak. Ennek érdekében a Skype funkciói és kinézete is drasztikus változásokon mennek át.

Find, Chat, Capture

Az új Skype-nak - ami nálunk még nem, de például Angliában már elérhető - három fő funkciója lesz: Find, Chat, Capture. A Find nagyjából annyit tesz, hogy lehet vele keresni a beszélgetések, de akár éttermek között is, továbbá YouTube, Giphy és egyéb tartalmakat is hozzáadhatunk vele az üzenetekhez. A Chat pont olyan, mint egy bármilyen chat, az igazi pluszt a Capture funkció adja.

A Capture egy kvázi Snapchat a Skype-on belül: a telefon kamerájával egyből lehet képeket vagy videókat készíteni, illetve utóbbinál megjelenik egy kis idővonal, ami mutatja, hogy mióta megy a felvétel. Ha megvan a kép vagy videó, akkor rajzolhatunk vagy írhatunk rá, illetve mindenféle effekttel elláthatjuk.

Legyen benne egy kis Fecebook is

Egy másik új funkció a Highlights, ami kicsit olyan, mint egy Facebook üzenőfal: olyan képeket és videókat lehet kitenni rá, amit az összes Skype ismerősünk láthat, értékelhet és kommentálhat alá. Másik Facebook-szerű fejlesztés, hogy a videóhívások alatt a felhasználók képeket, matricákat és emojikat is küldhetnek egymásnak, ami a videó tetején jelenik meg (Facebook Live).

De nem áll meg itt a Microsoft, továbbfejlesztené például a kamerára épülő lehetőségeket. Ez még rendben is van, de hogy még körökre osztott játékok is játszhatóak legyenek a chatfelületen, az már olyan szintű önmagukból való kifordulás, amin egy Snickers sem tud segíteni.

Az új Skype elsőként telefonra - először Androidra, majd iOS-re, Windowsra és Macre - érkezik, majd csak ezután lesz elérhető számítógépeken is.