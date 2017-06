Fúrták-faragták a ledfényben úszó gépházakat

A világ legjobb modderei gyűltek össze a tajvani Computexen, hogy összemérjék tudásukat egy 24 órás versenyen, és a szervezők által megadott alkatrészeket egy hipermenő gépházba építsék bele.

Semmit sem mond a modder szó? Ők a pc-s közösség buherátorai, akik a dizájnerek, a számítástechnikusok és a vízvezetékszerelők tudását egyesítik magukban. Megterveznek egy látványos konstrukciót, lézer és CNC-vel kivágják az alkatrészeket, majd összerakják a gépet, és szivárgásmentesen bekötik a vízhűtést.

A moddolásból simán meg lehet élni

- tudtuk meg az amerikai csapat tagjaitól, de azért nem részletezték, hogy mennyire. Eleinte sokat kell dolgozni azon, hogy ismertté váljon az ember, de ha ez megvan, akkor már sorra jönnek a megrendelések. Amikor a modderek nem valamilyen őrült scifi látványvilágát dolgozzák fel műanyagba öntve, mint itt a versenyen, akkor vagy az e-sportolóknak gyártanak egyedi gépeket, vagy vállalatok megrendeléseit teljesítik.

21 Ez már az a kategória, amit pénzért árul az egyedi géphátervezéssel foglalkozó szponzor. Hogy miért versenyeztetnek más moddereket? Nekik is szükségük van utánpótlásra, friss tehetségekre. Galéria: Modderek a Computexen (Fotó: Tóth Balázs)

A nagyobb vállalatok ugyanis adnak arra, hogy a szakkiállításokon, esetleg a vállalati központban is legyen néhány igényes és különleges kialakítású pc-jük, amit büszkén mutogathatnak a partnereiknek. Ez nyilvánvalóan inkább gazdag nyugati országokban jellemző, az egyedi kialakítású gépeknek ugyanis elég húzós ára van.

Egy különleges konfigurációért több millió forintot is el lehet kérni

- mondta a verseny egyik szponzora, a spéci házakat áruló Zadak 511 munkatársa. Elmondták, hogy a nagyobb méretű házaikat a filmstúdiók kedvelik, de a gémereknek is gyártanak olyan konfigurációt, aminek minden eleme elfér egy gurulós bőröndben. Így simán el tudják vinni a gépet egy LAN-partira vagy egy versenyre. Az említett bődületes árban persze benne vannak az alkatrészek, és ezekbe a gépekbe mindenből a legjobbat teszik, ami önmagában milliós tétel. Azért nem aggódunk a srácok miatt, valószínűleg így is szép kerek summa jut nekik.

21 Az ausztrál csapat, még a verseny elején Galéria: Modderek a Computexen (Fotó: Tóth Balázs)

Hat csapat került be a Computexen megrendezett döntőbe, és négy napon át 6-6 órát dolgoztak, így arra is maradt idő, hogy a kényszerszünetben megkössenek a ragasztások és a szigetelések. Néhány dizájnelemet mindenkinek előre le kellett gyártani még otthon, mert a vásár területére nem vihettek be vágó, hevítő, valamint erős vegyszereket alkalmazó eszközöket. A felkészülésre csak néhány hetük volt a verseny előtt.

A versenyen az Alien témája volt a legnépszerűbb, a kínai és az ausztrál csapat is ezzel próbálkozott. A kínaiaknál is kicsit megszaladt a fröccsöntőgép, aminek egészen vad lett a végeredménye, míg az uasztrálok egészen visszafogott házat raktan össze, de az is tele volt izgalmas részletekkel. Bizonyára a frissen kijött film adott ihletet a csapatoknak.

21 Galéria: Modderek a Computexen Fotó: Tóth Balázs

A győztes azonban a thaiföldi csapat lett, egy teljesen időtálló témával, autóalkatrészeket imitáló dizájnelemekkel díszítették fel a házat. Ezt valóban nagyon részletesen kidolgozták, szemmel láthatóan minden egyes négyzetmillimétert pontosan megterveztek. Ők a háromezer dolláros fődíj mellé még és az ötszáz dolláros médiadíjat is megnyerték, azaz több mint egymillió forintot vihettek haza.

A kétezer dollárt érő második helyezést a Fülöp-szigetek csapata érte el, míg a harmadik helyre, ezer dollárért, a brit csapat került egy klasszikus terminátoros házzal, igen letisztult dizájnnal.