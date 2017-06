Okosszemüveget is fejleszt az Essential

Andy Rubin, az Android alapítója néhány napja mutatta be új cége okostelefonját, az Essential Phone-t. Az Essential-készülékcsaládhoz tartozik egy okosotthon-központ, és most kiderült, hogy a cég tervezett egy okosszemüveget is.

A Patently Apple munkatársai vették észre, hogy az Essential még a Phone bejelentése előtt benyújtott egy szabadalmi tervet egy okosszemüvegről. Egy kicsit a Snapchat Spectacles-höz hasonlít a koncepció, mivel ennek is van videokamerája, így tud fotókat és mozgóképeket készíteni. Abban már inkább a Google Glassre emlékeztet, hogy saját kijelzője is van, ami plusz információkat jeleníthet meg a szemünk előtt.

A termékismertető szerint az eszközt optikus által készített lencsékkel, fényszűrőkkel vagy napszemüveg-lencsékel is használhatjuk. Pletykálnak egy két üzemmódú megjelenítőről is (dual-mode display), ami a látóterünkbe vetített képet, illetve szemmozgás-követést takar. A szemüveget AR (kiterjesztett valóság) üzemmódban is használhatjuk: ha például besétálunk egy boltba, a szemüveg végigszkennelheti az árakat, így gyors ár-összehasonlítást is végezhetünk.

Az Essential Phone nem végleges termék, és nem tudni, hogy az lesz-e belőle. Azt sem, hogy hosszútávon életképes projekt lesz-e az okosotthon-vezérlőkre és prémium kategóriás telefonokra épített termékvonal. De ha az Essential elég korán lép be az okosszemüveg-piacra, a Szilícium-völgy mamutjait megelőzve vonzhatja magához az érdeklődőket.