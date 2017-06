A Facebook is megünnepli a Pride-ot

A Facebook számos funkciót tesz közzé a Pride hónapra, hogy könnyebbé tegye felhasználóinak kifejezni támogatásukat az LGBTQ közösség felé. Júniusban szivárványos képkeretek, filterek között válogathatnak a felhasználók.

Nem lenne Facebook, ha nem a profilkép kapná a legnagyobb hangsúlyt most is, a felhasználók szivárványos keretek közül választhatnak ideiglenes profilképként. A lájkok között megjelenik a szivárvány is, mint lehetőség, pont úgy, mint anyák napjakor a virág.

Ha pedig képet töltenénk fel, számos szivárványos kiegészítőt tehetünk a fotóra, és ebből az Instagramot és a Messengert sem hagyják ki, tehát ott is eláraszthatják a hírfolyamot az ilyen képek. A Facebook egyelőre nem árulta el, hol lesznek elérhetők az új kiegészítők, de valószínűleg nem mindegyik országban lehet majd használni ezeket.