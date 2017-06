Megint saját mobilon dolgozik az Amazon

Az Amazon megint megpróbálkozik a saját mobil gyártásával, hiába volt sikertelen előző próbálkozása, a Fire Phone. Az új telefonnak az Ice (Jég) nevet adnák és telepakolnák Google szolgáltatásokkal és alkalmazásokkal. Még a Play Store alkalmazásboltot is feltennék rá.

Az előző próbálkozásnál ugye az volt a legnagyobb baj, hogy az Amazon túlzottan is a saját alkalmazásait erőltette, így a felhasználóknak szinte egy új rendszert kellett volna megszeretniük. Nem szerették meg, a telefon pedig csúfos bukás lett.

Az Ice nem is az amerikai piacot célozná meg, hanem inkább a dinamikusan fejlődő indiait. Specifikációi is ehhez igazodnak, a kijelzője nagyjából 5,2-5,4 között lesz, 2 GB RAM-ot tennének bele és 16 GB belső tárhelyet. Lesz egy ujjlenyomat-olvasó is benne és Snaprdragon 435 processzor hajtja az egészet. Az árát is ennek megfelelően lőtték be, 93 dollár körül szeretnék eladni az Ice mobilt, ami 30 ezer forint alatti árat jelent.

Érdekes, hogy hiába az Amazon adja ki a telefont, az nem fogja támogatni az Alexát. Legalábbis egyelőre, a jövőben ez még változhat.