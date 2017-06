A SpaceX viszi az űrbe a légierő titokzatos űrrepülőjét

Az amerikai légierő kedden bejelentette, hogy Elon Musk űrkutatási cégét, a SpaceXet bízták meg a X-37B típusú legénység nélküli mini űrrepülő idén augusztusi világűrbe juttatásával – írja a Reuters. Ez lesz a SpaceX első küldetése a légierőnek.

A korábban felbocsátott négy X-37B-t még a Lockheed Martin és a Boeing közös vállalkozása, a United Launch Alliance szállította az Atlas V hordozórakétával, ezt váltja a SpaceX rakétája, az újrahasznosítható Falcon 9 az augusztusi küldetésben. Azt nem tudni, hogy a légierő mire használja a földi leszállásra is képes, titokzatos dróntípust, korábbi találgatások szerint titkos hírszerző küldetésre vagy műholdelhárításra vethetik be.

A bejelentés annyiban meglepő, hogy a légierő a fellövésekre kötött szerződéseit általában két évvel az indítás előtt nyilvánosságra szokta hozni, ezúttal viszont csak két hónappal előre közölték, hogy a SpaceX a befutó. Azt se ők, se a cég nem árulta el, mikor köttetett a szerződés. Az is furcsa, hogy az Atlas V rakétákra eddig semmilyen panasz nem volt, és a Boeing magának az X-37B űrrepülőnek a gyártásában is részt vesz. A SpaceX mindenesetre korábban azzal vádolta a légierőt, hogy kizárólag a United Launch Alliance-szel hajlandók dolgoztatni.

A SpaceX már nyert el két megbízatást a légierőtől, az egyiket tavaly, az egy új GPS-műhold 2018-as felküldésére vonatkozik, 83 millió dolláros (22,7 milliárd forintos) értékben. A második szerződés idén márciusi, szintén egy GPS-műhold szállításáról és 96,5 millió dollárról (26,4 milliárd forintról) szól. Ezek viszont távolabbi határidőről szólnak, így az augusztusi lesz a SpaceX első küldetése, amelyet a légierőnek végeznek el.

A cég egyébként nemcsak a légierőtől húzott már be állami megrendelést, tavaly májusban az Egyesült Államok űrfelderítési hírszerző szervezete, a Nemzeti Felderítő Hivatal (NRO) is bejelentette, hogy a SpaceX rakétájával fog az űrbe juttatni egy kémműholdat. Ez múlt hónapban meg is történt egy közvetítőcég, a Ball Aerospace közbeiktatásával.