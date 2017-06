Horrorisztikus emberszörnyeket rajzol a mesterséges intelligencia

Emlékeznek még a béna macskarajzból rémisztő macskafotót generáló borzalomra? Nem sokat kellett rá várni, hogy ugyanezt emberi képekkel is eljátszhassuk!

A magyar közmédián is jókat lehet szórakozni, de a holland kollégák az NPO-nál emelték a tétet: összerakták a Pix2Pix nevű remek eszközt, amely bármilyen firkálmányból megpróbál emberi fotót generálni. Az algoritmus kizárólag az NPO egyik műsorvezetőjének több ezer fotójából táplálkozik – írja a Verge.

Az eredmény megint inkább vicces, mint pontos, de hát istenem, a gyakorlással tanul a gyerek. Mondjuk a "vicces" itt inkább rémálomszerűt jelent. Az én Arnold-rajzomból például (amire egyébként nagyon büszke vagyok!) ezt sikerült kihoznia:

Hé, Arnoooooooo!

Maga a macskás projekt is bővült egyébként, a Google bárki által szabadon használható, Tensorflow nevű gépi tanulási platformján alapuló algoritmusok már épülethomlokzatot, cipőt és táskát is kreálnak a rajzainkból. Ha pedig önt is kirázza a hideg ezektől a "fotóktól", és biztonságosabb terepen próbálgatná a gépi rajzolás lehetőségeit, a Google által összedobott AutoDraw-t ajánljuk.