Sokkal könnyebb lesz iPhone-kijelzőt javíttatni

Ahhoz képest, hogy világszerte milyen sok iPhone-kijelző törik be naponta, eddig meglehetősen macerás volt ezek javítása. Az Apple-nem ugyanis van egy saját, féltve őrzött szuperjavítógépe, a Horizon Machine, amely eddig főleg csak a cég saját üzleteiben volt megtalálható, és még néhány partnerüzletben. Most viszont az Apple úgy döntött, hogy 25 országban 400 partnerével osztja meg a mikró méretű gépet – írja a CNET. Hogy pontosan melyik országok mely cégeiről van szó, egyelőre nem nyilvános.

A lépés oka a változást először megíró Reuters információja szerint, hogy a legforgalmasabb üzletekben nagyon megnőtt a várakozási idő a kijelzőjavításokra. Márpedig az iPhone-tulajdonosok csak az új mobilokért hajlandók egész nap hosszú sorban állni szó nélkül, ahhoz nincsenek hozzászokva, hogy a szervizelésre is ennyit kell várni.

Bár ez nagy előrelépés, ez a 400 partner még így is csak 8 százaléka az Apple összesen 4800 szervizpartnerének, úgyhogy lesz még hová terjeszteni a gépet, ha bejön a nyitás. Ennek feltehetően anyagi korlátai is vannak, bár azt nem árulta el a magát a döntést megerősíti cég, hogy mennyiért adják át a Horizon Machine-t a partnereknek.

Az iPhone-ok kijelzőjavítása egyébként sok helyen szürke zónának számít. Az Apple ugyan azt állítja, hogy ha nem hivatalos partnernél javíttatja valaki a telefonját, akkor is megmarad a garancia, de hozzáteszik, hogy ez akkor igaz, ha a javítás során nem sérül a készülék. Amerikában néhány állam már be is vezetett olyan szabályozást, amely előírja a gyártóknak, hogy harmadik félnek is elérhető javítási útmutatót és eszközöket hozzanak nyilvánosságra.