A SpaceX már idén teszteli a Mars-utazás rakétáját

Elon Musk, a SpaceX vezére egy twitteres kérdésre válaszolva bejelentette, hogy már 3-4 hónap múlva fellövik a Falcon Heavy nevű rakétát, amelyet majd az ambiciózus Mars-misszóhoz is használni terveznek – írja a Futurism.

A Falcon Heavy gyakorlatilag a cég három darab Falcon 9 nevű rakétájából fog összeállni, és a világ legerősebb rakétája lesz, akár 54 tonnányi szállítmányt képes lesz majd az űrbe juttatni. A tervek szerint ezzel fogják fellőni az első Hold-turistákat 2018-ban, később pedig – ha minden jól megy, 2025 körül – a várva várt Mars-expedícióhoz is ezt használnák.

Musk a maga közvetlen módján jelentette be az indulást: Twitteren valaki megkérdezte tőle, mikor lesz, ő meg egyszerűen elmondta:

All Falcon Heavy cores should be at the Cape in two to three months, so launch should happen a month after that