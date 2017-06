Japán óriás vette meg a Google robotos cégeit

A Google anyacége, az Alphabet eladta a világ egyik legismertebb robotos cégét, a Boston Dynamicsot, a vevő a Softbank nevű japán cégóriás – írja a Techcrunch.

Rögtön két robotos céget is vett a Softbank az Alphabettől, a nagy név mellett a másik a kevésbé ismert, titokzatos Shaft, amely kétlábú robotokat gyárt. Korábban egy másik japán cég, a Toyota is érdeklődött a két robotos cég iránt, de ők végül elálltak a vásárlástól.

A Boston Dynamics Atlasz sorozatának modelljei

A Softbank bevásárlása jelzi, hogy a cég szeretne mélyebben elmerülni a robotika világában, de már eddig se volt előttük teljesen ismeretlen a terület, hiszen például ők gyártják a Pepper nevű kis emberszabású segédrobotot, amely nemcsak cuki, de az IBM Watson nevű mesterséges intelligenciájának köszönhetően egész okos is. Az Alphabet viszont ezzel teljesen ki is szállt a robotikából, legalábbis csak ez a két cégük foglalkozott elsődlegesen ezzel a területtel.

A Boston Dynamicsot még 2013-ban vásárolta fel a Google (később az átszervezések után az új ernyőcég Alphabet alá került, akárcsak maga a Google). Bár sorra állnak elő látványos modellekkel – például a robotkutyával vagy a keréklábú robotszörnnyel –, piacra dobható terméket a mai napig nem mutattak még be. Ez lehet a fő oka annak, hogy már tavaly tavasz óta eladósorban voltak

. A másik ok, amit emlegetni szoktak, hogy a Google így is elég gyakran merül fel mint a közelgő robotapokalipszis leggyorsabban vágtázó lovasa, nem hiányzik nekik még az is, hogy ezt a képet ilyen látványos robotokkal támogassák.

Az alapvetően telekomcég Softbank szinte mindenben érdekelt Japánban, ami technológiával kapcsolatos, a legutóbbi világsajtót bejárt felvásárlásuk az neve brit csipgyártó, az ARM bekebelezése volt.