Google Mapsre költözött a buszmenetrend

A VOLÁN Egyesülés közzétette a helyközi autóbuszok menetrendjét a Google Maps keresőfelületén – írja a cég az MTI-nek eljuttatott közleményében.

Az adatok tartalmazzák a teljes hazai helyközi autóbuszok közel 30 ezer kilométeres úthálózatát, a több mint 40 ezer megállóhelyet és a naponta több mint 40 ezer járatot. A féléves fejlesztés eredményeként a Google Maps térképes megjelenítésével tervezhetővé vált a települések közötti autóbuszos utazás átszállásos kapcsolatokkal a vasút és a felületen megjelenő helyi szolgáltatók járataival is.

A vasúti átszállást azért tudja kezelni a Google Térkép, mert a MÁV tavaly októberben már meglépte ugyanazt, amit most a VOLÁN, vagyis ők is megosztották a menetrendjüket a Google-lel.

A cég szerint a Google térképes keresőjének a találatai időnként pontatlanok lehetnek, mert az eltérően kezeli "a megállóhelyek települési közigazgatási határon kívüli elhelyezkedését, illetve a kerülő- és az olyan útvonalakat is teljesítő járatokat, amelyek egy vonalra felfűznek olyan településeket is, amelyek nem egy útvonalon fekszenek". Magyarul a lényeg, hogy azért továbbra is a menetrendek.hu mondja meg a tutit a VOLÁN szerint.