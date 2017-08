Állítólag így néz ki az új iPhone

Evan Blass, az evleaks Twitter szerkesztője hétfőn megosztott egy formatervet, amin állítólag az új iPhone látható. Az Apple új telefonjáról több forrásból is azt lehetett hallani, hogy perem nélküli, az egész előlapot betakaró kijelzője lesz. A Blass által posztolt kép megerősíti ezeket a feltételezéseket.

A Caterpillar-munkástelefonokat idéző borzalmas keret nem a hivatalos formaterv része, csak egy kiegészítő. (Létező modell, az Urban Armor Gear gyártja; ők az iPhone 7-hez is készítettek különféle tokokat.) De a teljes képernyős kijelző pletykája igaznak tűnik.

A renderfotó kijelzőjén látható márciusi dátum arra is utalhat, hogy ez egy korábban készült formaterv lehetett. Hogy érdemes egyáltalán foglalkozni vele, annak az az oka, hogy egy iOS-fejlesztő, Steve Troughton-Smith nemrég a HomePod operációs rendszer kódjában turkált, amikor felfedezte, hogy az új iPhone-ban arcfelismerő lesz. Eközben talált rá egy különös formájú ikonra is, aminek a formaterve szépen egybevág a most közzétett fotóval: