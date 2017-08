Automata bullshit-detektort épít Soros félmillió dollárból

A londoni székhelyű Full Fact szervezet Londonban működik. A projekt mögött részben Soros áll: ő és az eBay-alapító Pierre Omidyar adta az induláshoz szükséges félmillió dollárt. A szoftver, aminek a mostani verzióját a róla beszámoló Guardiannek is megmutatták, tesztverziója októberben lesz kész. Az ígéret szerint azonnal, valós időben képes lesz jelezni, ha az újságban, a TV-ben, vagy akár a parlamentben hamis állítás hangzik el.

A mostani verzió még több ezernyi „manuális ellenőrzésen” alapszik, de később, mondják, automatikusan fogja összevetni a lecsekkolandó szövegeket a hivatalos adatbázisokkal. A brit nemzeti statisztikai hivatallal is együttműködnek többek között, és most tonnányi újságcikket és parlamenti jegyzőkönyvet monitoroznak végig mondatról mondatra. A cél, hogy olyan állításokat találjanak, amelyek összevethetők valamilyen létező rendes adattal. Ez a remények szerint egyszer majd odáig juthat, hogy mondjuk egy TV-vita közben alul máris ott villog majd némi magyarázattal, hogy INKORREKT, ha az aktuálisan beszélő fej, hm, hazudik.

Ez így nagyon sci-finek hangzik, és egyelőre elég nehéz is elképzelni, hogy mindez hogy is működne a gyakorlatban. A politikai kommunikáció természetéhez tartozik, hogy többnyire nem szimpla tényállításokkal operál, a retorika gyakran nem válaszható el teljesen a tárgyi elemektől, és a politikus halála lenne, ha élőben kezdené lábjegyzetelni magát, hogy egész pontosan hogyan és mire is értette, ami éppen elhagyta a száját. Ezzel együtt nyilván az a cél, hogy a közbeszéd legalább ne menjen szembe frontálisan a tényekkel, és persze biztosan szórakoztató lenne látni, ahogy kedvenc ellenségünk feje körül bejelezne az instant hazugságvizsgáló.

Legnagyobb potenciál talán a Facebook és társai környékén lenne, ahol a retardált álhírek egyelőre lényegében tényleg kontroll nélkül tölthetik be az egyszeri választó magánuniverzumát, anélkül, hogy az illető észrevenné, hogy esetleg egy valóságról rég levált információs buborékban lebeg a semmi közepén. A Full Fact fejlesztői nem is zárják ki, hogy a rendszerük egyszer majd a közösségi médiára is ráereszthető lesz, de ez ma még messze van; most még csak a közvetlen terv, hogy az újságírók, hírekkel életvitelszerűen foglalkozók kapjanak segítséget a tények ellenőrzéséhez.

A cél nem az, hogy megmondják az embereknek, mit gondoljanak, hanem, hogy a legjobb elérhető információkat és bizonyítékokat adják a kezükbe. A projektet vezető Mevan Babakar nem is igazságról és hazugságról, hanem korrekt és inkorrekt információkról beszél inkább. Most leginkább azzal vannak elfoglalva, hogy a mesterséges intelligenciát megtanítsák jobban érteni a politikusokat: a gyakran össze-vissza logikájukat és homályos szövegeiket, az élőbeszéd csalafintaságait – hátha így találnak benne valamit, ami már kapcsolatba hozható a tények világával.