Elindult a Facebook-tévé

A Facebook elkezdte bevezetni az új videós gyűjtőoldalát, és hamarosan érkeznek a kifejezetten nekik gyártott videós tartalmak is – írja a Techcrunch.

Ahogy májusban mi is megírtuk, a cég gyakorlatilag saját streamingszolgáltatást indít eredeti videós tartalmakkal. Az akkori információk szerint kétféle sorozattípusban gondolkodnak: hosszabb, nagyobb költségvetésű, kifejezetten nagy képernyőre szánt show-kban, illetve olcsóbb és rövidebb, 5-10 perces sorozatokban. Mindezt egy megújított videós fülre gyűjtve lehet majd megtalálni.

A Facebook most az induláskor elismerte, hogy lesznek olyan műsorok, amelyeket ők maguk finanszíroztak, de ez csak a kínálat kisebbik része lesz, összességében azt szeretnék, ha bárki közzétehetné a műsorait az új platformon. A Techcrunch szerint az első körben elérhető kínálatból a hosszabb, komolyabb produkciók hiányoznak, inkább valóságshow-ból, mini-dokumenumfilmből és sportműsorból van sok.

Az új videós felületen személyre szabott ajánlások közül lehet válogatni több kategóriában, ide lesznek gyűjtve például az élő közvetítések és az előre rögzített műsorok is, de lehet népszerűség és műfaj szerint is válogatni, illetve külön szekciót kapnak az ismerősök által éppen nézett videók. Fel is lehet majd iratkozni a követni kívánt műsorokra.

A megújult videós fül első körben amerikai felhasználók egy kisebb körében indul el a Facebook webes, mobilos és tévés verziójában is. A cég fokozatosan fogja egyre több felhasználónak és tartalomgyártónak is megnyitni, először az Egyesült Államokban, majd a világ más országaiban is. A tartalomgyártók a hirdetési bevételek 55 százalékát fogják megkapni, a Facebook a maradék 45 százalékot tartja meg.

Nagy a verseny a tévézés (és persze a mozizás) kinyírásáért/forradalmasításáért, a Netflix, a Hulu és az Amazon mellett a Youtube, a Snap, és az élő közvetítések terén még a Twitter is komoly erőket vonultat fel, hogy pozíciót fogjon az átalakuló piacon. A Facebooknak már csak azért is jól jönne a saját tartalom, hogy megtartsa a felhasználók hirdetési bevételre váltható figyelmét.

Emellett biztonságosabb terep is a sorozatoké, mert addig se azzal az egyre kellemetlenebb problémával birkózik a cég, hogy a felhasználói nagy üzemben nézegetik az álhíreket, ők meg úgy próbálnak ez ellen fellépni, hogy közben ne veszítsék el őket. Az más kérdés, hogy az emberek mit fognak szólni mindehhez, és hajlandók lesznek-e hosszabb videós tartalmat fogyasztani Facebookon. Mindenesetre a cég már márciusban önálló tévés appokat adott ki, feltehetően a saját tartalmak bemutatására is előkészülve.