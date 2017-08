Lesz-e idén normális mobilnet a Szigeten?

Normális telefonos szolgáltatást akarunk! Egészen nevetséges, hogy már évek óta képtelenek a telefontársaságok megoldani, hogy mondjuk egy telt házas nap esetén működjön az a szolgáltatás, amiért fizetünk.

"Csütörtökön konkrétan órákig nem volt sem internet, sem telefon a Telenor szolgáltatásán keresztül, de más előfizetők is panaszkodtak. Ez nem új keletű jelenség, hanem többéves tendencia, és rohadtul ideje lenne már megoldást találni erre, mert az nem kifogás, hogy túlterhelt a hálózat. Igen, túl lesz terhelve, de ezt már tudhatta mindenki, amikor eladták az összes napijegyet Rihannára." – írta a tavalyi szigetes értékelésében Sajó “Fesztiválszezon” Dávid kolléga, és aki járt az elmúlt években a Szigeten, saját bőrén is tapasztalhatta, mitől akadt ki ennyire.

Az idei fesztivál előtt megkérdeztük a három nagy mobilszolgáltatót, hogy ők mit gondolnak a problémáról, és mit tesznek azért, hogy idén lehetőleg ne keserítse meg a fesztiválozók életét.

Tényleg olyan nehéz normális szolgáltatást nyújtani?

Az a helyzet, hogy legalábbis tényleg nem könnyű. “Egy-egy fesztiválon megyeszékhelynyi hálózatot kell felépíteni. Ilyenkor extrém nagy terhelés van a hálózatokon, a normál városi forgalomsűrűség 100-200-szorosát kell kezelni. Akkora forgalom zajlik egy-két négyzetkilométeren, mint egész Szombathelyen vagy Kecskeméten – írta például a Telekom.

A megoldás pedig egy fokkal kevésbé egyszerű, mint hogy odatolnak egy szemtelenül nagy jeladó tornyot, mert technológiai korlátok is közrejátszanak, és a különféle hálózattípusoknak eltérő a kapacitása. A GSM, vagyis a régi 2G teherbírása a legkisebb, bár ezt már kevésbé is használják a szolgáltatók. De a 3G és 4G technológiának is megvan a maga maximális ügyfélsűrűsége, amit ki tud szolgálni – írta Vodafone.

A Telenor szerint “jelenleg a 3G technológia korlátait feszegetjük, az extrém magas HSDPA mobil adatforgalom okozhat kapacitásproblémát, ami visszahat a beszédszolgáltatás elérhetőségére.” Náluk egyébként a 2G már csak a teljes forgalom 10 százalékát viszi, beszédforgalomban a 3G dominál, a legnagyobb netes adatforgalmat – több mint 50 százalékot – pedig a 4G cellákon látják. A Telekomnál is a 4G, illetve 4G+ hálózat kezeli az adatforgalom döntő részét.

Hogy próbálják megoldani?

Mindezzel együtt – Sajóul szólva – az nem kifogás, hogy túlterhelt a hálózat, mert már akkor is lehetett tudni, hogy az lesz, amikor eladták az összes napijegyet Rihannára. És ez akkor is igaz, ha a Telenor szerint 2016-ban egyetlen este, éppen a Rihanna koncert idején észleltek csak komolyabb túlterhelést. Hogyan készültek fel a szolgáltatók, hogy idén még ennyi probléma se legyen?

A Vodafone a fesztivál területén évről évre több ideiglenes állomást létesít, a kezdeti 3-ról idén már 13-ra nőtt ezeknek a száma. Közben pedig az egyes állomásokon is folyamatosan növeltél az elérhető technológiák (2G, 3G, 4G) és a felhasznált frekvenciasávok számát.

A Telenor is bővített: 5 darab ideiglenes állomást helyeztek ki, ezeket a tavalyinál több 3G és 4G cellával szerelték fel, és a Sziget területén lévő állandó állomásukon is növelték a 4G cellák számát. A cég szerint idén összesen 30 százalékkal nagyobb a 3G+4G kapacitásuk.

A Telekom a tavalyihoz képest közel kétszeres kapacitással készült.

A szolgáltatók egyébként együtt is működnek a kérdésben, elsősorban az infrastruktúra, vagyis a tornyok és az antennák megosztásával.

Mi várható idén?

Mindhárom szolgáltató optimistán áll a terhelés elébe. A Telekom szerint a fokozott készültség ellenére is előfordulhatnak olyan szélsőséges helyzetek, amikor “átmeneti, rövid ideig tartó sebességcsökkenést” okoz a hálózaton, hogy a nagy tömeg egyszerre szabadul rá, de szolgáltatáskimaradásra egyáltalán nem számítanak. A Telenor is úgy számol, hogy a 4G hálózaton nem várható komoly kapacitásprobléma. Azt persze hozzáteszik, hogy 100 Mbps feletti letöltési sebességet azért nem garantálnak a Szigeten, de ezt talán nem is várja el senki.

Tapasztalt valami érdekeset szigetes mobilnet terén? Írja meg nekünk, hogy megírjuk másoknak!

Bár a főműsoridő csak csütörtökön indul, a nulladik nap már lement, és idén Pink volt a fesztivál Rihannája. Meg is kértük a terepen dolgozó kollégákat, hogy figyeljék, hogy viselkedik a mobilnet. Bakró-Nagy operatőr például főleg a VIP-szekció környékén ólálkodott munkálkodott, és remekül látszik az általa küldött méréseken, ahogy beüt az a bizonyos extrém terhelés. Bár a sávszél jelentősen megcsappant, végig volt használható szolgáltatás a Telenor hálózatán:

A Pink persze később, 21:30-kor kezdődött. Megkérdeztem a koncertről tudósító Sixx kollégát, mit tapasztalt a telekomos hálózaton, ő meg a cikk eleji idézetnél némileg áramvonalasabb stílusában konstatálta a szolgáltatás kielégítő voltát:

Nekem faszán ment.