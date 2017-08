Százmilliókat vérzik el a Snapchat

Ahogy minden normális, a tőzsdén is jelen lévő vállalat teszi, a Snapchat nyilvánosságra hozta a második negyedéves üzleti jelentését.

Ha nincs érzéke a számokhoz – mindjárt mutatjuk őket –, tessék, itt a lényeg, prózában:

kábé ilyen lehet egy ígéretes technikai fejlesztéseket támogató befektető rémálma.

Bár a Snapchat növelte a felhasználóbázisát és a hirdetési bevételeit, ez nem ment olyan gyorsan, mint a befektetők várták. A cég veszteségei továbbra is tetemesek. Emiatt viszont a részvényárfolyam dugóhúzóban röpül lefelé. A negyedéves jelentés közzététele és az esti tőzsdezárás között a Snapchat-részvények 11 százalékot vesztettek az értékükből, pedig az már most is alacsonyabb, mint a bevezetés idején volt.

Az elmúlt negyedévben a Snapchat 7,3 millió új felhasználót szerzett – ez négyszázalékos növekedés. A szolgáltatást most összesen 173 millióan használják rendszeresen – kicsit többen, mint a Twittert, de jóval kevesebben, mint az Instagramot. Sőt, kevesebben, mint az Instagram Stories-t – pedig az a Snapchat egyik fő funkciójának szégyentelen lekoppintása.

A Snap bevételei 153 százalékkal nőttek az egy évvel ezelőtti értékhez képest; most 181 millió dollárt kaszáltak. Ez örvendetes, de a veszteségük is tetemesek: 443 millió dollár.

A Snapchat helyzete kezd a Twitterére emlékeztetni, pedig ilyen kimenetelre kevesen fogadtak volna. Csakhogy a hirdetési piacon a legtöbb pénz a két legnagyobb szereplőhöz, a Google-höz és a Facebookhoz kerül, és az ennél kisebb tétekben játszók nem jutnak profithoz.