A Facebook a mi adatainkkal figyeli a riválisait

A Facebook hozzáfér egy ingyenes mobilapp, az Onavo Protect összes felhasználójának adataihoz, így a saját alkalmazásain túl is képet kap az emberek felhasználói szokásairól. Sőt ezek alapján hozza meg a legfontosabb üzleti döntéseit, a versenytársak kárára – írja a Wall Street Journal.

A Facebook még 2013-ban vásárolta fel az appot kiadó izraeli Onavót. Maga az Onavo Protect egy biztonsági és optimalizációs app, és két dolgot csinál: egyrészt VPN-szolgáltatást kínál, vagyis titkosítja és elrejti a felhasználók adatforgalmát; másrészt figyeli, hogy melyik app használ mobilnetet, és szól, hogy mit érdemes visszafogni.

Mindehhez a saját szervereire irányítja a forgalmat, így ha egy felhasználó megnyit egy appot vagy egy weboldalt, akkor ezt a szolgáltatás naplózza – és továbbítja többek között a Facebooknak, persze aggregált és anonim formában, hogy az egyes felhasználókat ne lehessen beazonosítani, csak a trendeket. (Az más kérdés, hogy a valóságban ez az anonimizálás mekkora védelmet jelent.)

A Facebook aztán az adatokból ki tudja bányászni, hogy az emberek milyen appokat, milyen gyakran és milyen hosszan használnak, illetve olyasmit is, hogy mindez hogyan néz ki mondjuk nemre vagy országra lebontva. Mindebből aztán értékes következtetéseket tudnak levonni.

Tavaly például hónapokkal előbb tudták, hogy lassul a felhasználószám növekedése a Snapchatnél, mint hogy a Snap közzétette volna az erről árulkodó adatokat. Azt is pontosan látták, hogy a visszaesés azután indult el, hogy a szintén hozzájuk tartozó Instamgram bevezette a Stories nevű – éppen a Snapchattől lemásolt – funkciót.

De a Whatsappot is azután vette meg a Facebook 2014-ben, hogy az Onavótól kapott adatok alapján látta, hogy megéri a mai napig legnagyobb összegű felvásárlása. Sőt, az élő videókat is azért vezették be, mert látták, hogy a Meerkat és a Twitter birtokában lévő Periscope esetében ez működik – aztán messze le is körözték mindkettőt.

Nem illegális, csak aggályos

Fontos megjegyezni, hogy semmilyen törvénytelenségről nincs szó. Egyrészt a Facebook más, külső forrásból is használ hasonló piackutatási adatokat. Másrészt az Onavo a honlapján található adatkezelési szabályzatában világosan leírja, hogy harmadik féllel megosztja ilyen céllal az anonimizált adatokat. Erre egyébként az app iOS-es verziójánál többen is kommentben hívják fel a figyelmet.

Ettől függetlenül nem mindenki boldog ettől a gyakorlattól. Ashkan Soltani például, aki ma független kutató, de korábban az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság technológiai vezetője volt, azt mondta a Wall Street Journalnek, hogy ezzel az adatmegosztási módszerrel hirdetőknek szoktak adatot adni. Az viszont, hogy gyakorlatilag a piaci versenyben felhasználható információszerzésre használják, versenyjogi szempontból aggályos, mert

a felhasználók adatait arra használja, hogy az ő érdekeiket sértse, például azzal, hogy akadályozza az innovációt.

A Play Store-ban látható statisztika alapján csak az app androidos változatát 10-50 millióan töltötték már le. A Wall Street Journalnek egy elemzőcég a két operációs rendszerre összesen 24 milliós becslést adott.