Tankot és okosautót is álmodnak az ukrán startupok

Meghívást kaptunk a kelet-európai régió egyik startup fesztiváljára, és a szervezőkkel beszélgetve kiderült, hogy Ukrajnában a startupokra is nagy hatással vannak az ország keleti részén dúló háborús állapotok. A lengyel határól egy köpésnyire elterülő Lvivben - vagy ha a német nevén ismerősebben cseng: Lembergben - megrendezésre kerülő IT Arena egyik kiállítója tavaly egy vadiúj tankot is felvonultatott, ami önmagában elég indok arra, hogy megnézzük az idei rendezvény kínálatát. A startupok általában világmegváltást akarnak, nem tankokat.

Szerencsére az ukránoknál sem ágyúval lőnek a júzerekre, az ET-1 nevű harci eszköz elsődleges célja az életmentés a nehezen megközelíthető helyeken. Ráadásul a hadszíntérnél jóval hétköznapibb területen, a mezőgazdaságban is hasznosítani akarják majd. Bízunk benne, hogy idén is látható lesz.

Az IT Arenán mutatkozott be az első ukrán elektromos autó, a Synchronous is, amely formájában a régi lovas hintókat idézi, és a tetejét napelemekkel fedték be, hogy ezzel működtessék a légkondit. Nem éppen az az álomautó, amilyenekkel Elon Musk igyekszik beteríteni a világpiacot, de taxiként megállná a helyét.

Ezen kívül - és ennek még némi aktualitása is van a vizes vb miatt - az úszóknak kifejlesztett Swimmerix edzést segítő okosórája is az ukrán startupvilág egyik népszerű terméke. Ezeken kívül még temérdek hétköznapi kütyün és szolgáltatáson dolgozik a Lvivben élő körülbelül húszezer informatikus, szóval messze nem egy autóipari vagy haditechnikai expó ez, hanem egy geekek és üzletemberek tömegét felvonultató rendezvény, ahol a szokásos előadások mellett (miként kell bizniszelni, növekedést hekkelni) az ukrán tech startupok legjobb termékei is megtekinthetők.