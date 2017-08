Már asztali gépről is elérhető a Google Allo

Mostantól asztali számítógépen is elérhető a Google eddig csak mobilon használható üzenetküldő szolgáltatása, az Allo – írja a Techcrunch.

Az Allo a Google válasza a Facebook egyre okosodó Messengerére és a hasonló modernebb üzenetküldőkre, tavaly mutatták be. A csetelős alapfunkciók mellett a Google Asszisztens is beleköltözött, hogy segítsen kérdések megválaszolásában, információk előkeresésében vagy éppen foglalások intézésében, egyúttal a többi Google-szolgáltatást is beleintegrálva az Allóba.

Az asztali webes verzió a Whatsappéhoz hasonlóan működik: önállóan nem használható, csak a mobilappal összekötve, és ha a telefon is csatlakozik az internetre. A párosításhoz frissíteni kell az appot, ha ez megvan, a menüjében megjelenik egy "Allo web" nevű opció. Itt lehet beolvasni azt a QR-kódot, amely a webes felületen látható, és már lehet is csetelni. Egyelőre még csak androidos telefonokkal működik, de hamarosan érkezik az iOS-támogatás is.

Allo for web is here! Try it on Chrome today. Get the latest Allo build on Android before giving it a spin https://t.co/OPn6Q5hdkg pic.twitter.com/awxr9wFvoD — Amit Fulay (@amitfulay) 2017. augusztus 15.

Alloháború

A Google az utóbbi években az okosodó csetelős appok felfutásával kezdett nagyon lemaradni a Facebook és más vetélytársak mögött. Márpedig a felszín alatt húsba vágó üzleti kérdésről van szó a Google számára: a felhasználói szokások változásával a felhasználók egyre inkább appokba költöznek a nyílt webről, ami a Google alapját jelentő webes keresés dominanciáját veszélyezteti, ami meg a hirdetési bevételeknek nem feltétlenül tesz jót. Ezért a cég érdeke, hogy minél inkább az új mobilos igényekhez szabja az üzleti modelljét is, és ebben a harcban szánta a nehéztüzérség szerepét az Allonak.

A cégnél viszont már-már hagyomány, hogy különféle csevegőappokat eresztenek egymásra, és elég nehezen átlátható, éppen melyik mit tud, hogyan kéne viszonyulniuk egymáshoz, és miért is van mindre szükség. A cég elsődleges csetappja továbbra is a Hangouts, amely szöveges csetelést, illetve hang- és videohívást is tud, viszont márciusban elkezdték átszervezni a Slackhez hasonló, elsősorban vállalati kommunikációs platformmá – ennek ellenére valamilyen formában a mezei felhasználóknak is elérhető marad még.

Őket viszont a Google feltehetően inkább a tavaly bemutatott új app-páros, az Allo és a Duo felé terelgetné. Az Allo szöveges csetelésre alkalmas, a Duo különlegessége pedig az volt, hogy csak videohívásra képes, de arra egy szempillantás alatt, még a gyengébb telefonokon is – aztán áprilistól mégiscsak lehet vele hanghívást is indítani, de írni továbbra se lehet benne, hiszen milyen praktikus már ehhez külön appot nyitni.

Mindeközben még egy Android Messages nevű sms-appja is van a cégnek, csak hogy igazán kaotikus legyen a helyzet. Az Allo további platformokra való kiterjesztése talán azt jelenti, hogy próbálják majd áramvonalasítani a kínálatukat.