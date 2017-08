Obama reagált a náci balhéra, minden idők legkedveltebb Twitter-üzenete lett

Miközben Donald Trump amerikai elnöknek meggyűlik a baja azzal, hogy olyan reakciót adjon a hétvégi Charlottesville-i náci tüntetésen történtekre történtekre, amitől nem áll égnek a fél ország haja, az elődje Twitter-üzenetekben reagált az egy ember halálával végződő eseményekre. Az első tweetje pedig egy csapásra minden idők legnépszerűbbjévé vált – írja a CNN.

Ez az az üzenet, amelyet Barack Obama januárban leköszönt amerikai elnök még helyi idő szerint vasárnap hajnalban posztolt:

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm