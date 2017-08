Új dizájnt kap a Facebook

Újratervezte a hírfolyam megjelenését a mobilappjában a Facebook – írja a Verge.

A cél a letisztultabb felület, ami a gyakorlatban leginkább abban nyilvánul meg, hogy eltűnnek a nagy kék fejlécek, és a cég szerint ettől a navigáció is egységesebb és átláthatóbb lesz.

A másik látványosabb újítás, hogy a posztok alatti kommentfolyam is ráncfelvarrást kap. Sokkal inkább fog hasonlítani arra, ahogy a csetalkalmazásokban, például a Messengerben néznek ki az üzenetváltások. Vagyis a hozzászólások ezentúl szürke buborékokban fognak megjelenni. Ettől azt várják, hogy könnyebben áttekinthető legyen, egy-egy bejegyzés alá kik kommentelnek.

3 Galéria: Facebook-redizájn Fotó: Facebook

Emellett a profilképek is Twitterszerű változáson esnek át, az eddigi négyzetesből kör alakúvá válnak. Az ikonok és a gombok is egyszerűsödnek, illetve magukat a bejegyzéseket is könnyebben olvashatóvá alakítják széltől szélig érő képekkel és a felület síkjába simuló, szürke kiemeléssel.

Na és mindez miért? Persze, egyrészt a jobb felhasználói élmény miatt. Na meg másrészt azért is, mert így még jobban be tudja szippantani a figyelmünket az app, és még több időt fogunk rákattanva eltölteni.