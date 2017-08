Az oroszok lekapcsolták a legnagyobb amerikai náci oldalt, de még mindig elérhető

Oroszország is lekapcsolta a Daily Stormer című, fehér felsőbbrendűséget hirdető amerikai weboldalt – írja az MTI. Azt már mi tesszük hozzá, hogy ennek ellenére továbbra is elérhető, a sötét weben zavartalanul üzemel.

A náci Der Stürmer propagandalap mintájára elnevezett weboldal bírálatok kereszttüzébe került az Egyesült Államokban, miután támogatta a Virginia állambeli Chralottesville-ben megtartott rasszista megmozdulást. Az ott történtekről és a balhé utóéletéről ebben a cikkben írtunk részletesen.

Az oldal azután jelent meg az orosz .ru doménvégződés alatt pár napja, hogy az amerikai internetről gyakorlatilag leradírozták:

a Google letiltotta a doménregisztrációját,

a GoDaddy megszüntette a tárhelyét,

a Cloudflare nem védi tovább a netes támadások ellen,

a Facebook nem enged rá linkelni, és törölte a kapcsolódó profilokat, akárcsak a Twitter,

a Reddit náci fórumokat távolított el,

a Discord nevű csetszolgáltatás is kitiltotta a nácikat,

a PayPal, az Apple Pay, a GoFundMe és a Patreon nem használható többé arra, hogy pénzt küldjön nekik,

a Spotify leszedte a náci együttesek zenéit,

az internet népe pedig elkezdte levadászni a tüntetésen résztvevő nácik személyazonosságát.

Megjegyzendő egyébként, hogy se a Daily Stormer, se a köré szerveződő közösségi csoportok és profilok nem lettek a hétvégén egy horogkeresztnyivel se nácibbak, mint addig voltak, így a hirtelen fellépés pr-értékét is érdemes szem előtt tartani ezeknek a határozott kiállásoknak a megítélésekor.

Az MTI szerint Andrej Zsarov, a Roszkomnadzor orosz tömegkommunikációs és távközlési hatóság vezetője az orosz döntést azzal indokolta, hogy a weboldal a neonáci ideológiát népszerűsíti, illetve faji, nemzeti és egyéb típusú társadalmi viszályt szít. Hozzáfűzte, hogy Oroszország "rendkívül szigorú" szabályozással lép fel a szélsőségességnek az interneten való megjelenése ellen. Az amerikai weboldal törlését csütörtöki sajtóértekezletén Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő is megerősítette. Egyúttal hasonló fellépésre hívta fel a többi országot, ha Oroszország a területén szélsőséges tevékenységre uszító online kiadványok megszüntetését kéri tőlük.

A történethez hozzátartozik, hogy a Daily Stormer ettől még nem lett elérhetetlen. Még az amerikai oldaluk megszűnése után létrehoztak a csak a Tor böngészővel elréhető sötét weben egy oldalt, és a címét kiposztolták Twitterre. Bár ez az óta eltűnt, az internet természetesen nem felejt:

A címet kitakartam, hogy ne növeljem közvetetten az oldal látogatóinak számát. Amikor még az orosz cím is elérhető volt, a sötét webes oldalon azt írták, mindig ide posztolják majd az éppen elérhető hagyományos oldaluk címét, ha pedig azt is lelövik, az újabb oldal létrehozásáig magát a Daily Stormert lehet a sötét weben olvasni. Most, az orosz oldal lelövése után valóban ez a helyzet: