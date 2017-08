Mobillal lopják a bitcoint és az ethert

Az online szolgáltatások védelmének egyik központi eleme a telefonszám, és a hekkerek rájöttek, hogy ezt tudják a legkönnyebben ellopni. Különösen nagy veszélynek vannak kitéve mindazok, akik a közösségi médiában vagy más fórumokon a digitális pénzről – például a bitcoinról vagy az etherről – beszélnek, ezek szakértői vagy befektetői, mert a támadók az ő pénzükre hajtanak.

A New York Times arról ír, hogy pár év alatt több mint duplájára nőtt a mobilszámmal elkövetett kibertámadások száma, és bár még így is csak pár ezer esetről tudni, a károk tetemesek.

Ha ellopják a telefonszámot, azzal minden más online fiókban új jelszót tudnak beállítani.

A megszerezni kívánt telefonszámot egyszerűen elhordozzák máshová, a támadó pedig elkezdi jelszómódosítást kérni a célszemély fiókjaira. A módosításhoz szükséges biztonsági kódok pedig egytől egyig a támadóhoz fognak megérkezni.

Ilyen támadás áldozata lett például az amerikai szövetségi kereskedelmi bizottság (FTC) műszaki vezetője, és civil szervezetek prominens tagjai is. Amíg 2013-ban még csak 1038 mobilszámot loptak el, 2016-ban már 2658 incidens vált ismertté a New York Times szerint. A lap arról számol be, hogy a támadók elképesztően kitartóak, akár hatszázszor is feltárcsázzák a telefontársaság ügyfélszolgálatát, amíg nem találnak egy idiótát, akit könnyen manipulálhatnak.

Különösen népszerű célpontok a virtuális pénz közismert támogatói, akikről feltételezhető, hogy vagyonokat tárolnak digitálisan. Egy befektető, Chris Burniske, nagyjából 150 ezer dollárnak megfelelő kriptovalutával lett szegényebb, miután ellopták a telefonszámát, de akad olyan is, aki egymillió dollárt vesztett.

A digitális pénznek pedig megvan az a szépsége, hogy ha egyszer ellopják, akkor képtelenség visszavonni a tranzakciót.