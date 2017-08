Az amerikaiakat úgy lekötötte a napfogyatkozás, hogy még pornót és Netflixet nézni is elfelejtettek

Augusztus 21-én az Egyesült Államok lakossága lélegzet-visszafojtva bámulhatta a csodálatos égi eseményt, amire az elmúlt 100 évben csak egyszer volt lehetőségük: a teljes napfogyatkozást. Az eseményt annyian követték a szabad ég alatt, hogy még a laptopjukra, az okostelefonjukra és a tévéjükre is elfelejtettek ránézni.

Ennek kimutatható hatása volt a nézettségi adatokra is. Amikor a Hold eltakarta a Napot, a Netflix látogatottsága kimutatható mértékben, 10 százalékkal visszaesett.

Hey, just wondering why 10% of you chose to watch a giant rock cover a giant ball of gas when I HAVE ALWAYS BEEN THERE FOR YOU.