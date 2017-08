Az Apple elfoglalná a nappalit

Az Apple az eddiginél nagyobb lendülettel szállna be a tévézésbe: ősszel az új Iphone és Apple Watch mellett az Apple TV nevű tévédobozuk új verzióját is bemutatják, amely már 4k és HDR tartalmak is képes lesz a képernyőre rakni – tudta meg a Bloomberg a céghez közeli névtelen forrásoktól.

A nagyobb felbontás streameléséhez persze nagyobb teljesítményre is szükség lesz, így az új Apple TV gyorsabb processzort is kap. A hardver mellett a készülék szoftvere is frissülhet, a cégnél tesztelnek egy verziót, amely más, élő streamelést kínáló appok tartalmát fogja össze és teszi egy helyen kereshetővé.

Az Apple állítólag tárgyal tartalomszolgáltatókkal is, hogy legyen is mit nézni a tévén az új tévédobozon keresztül: a Netflixtől több 4k tartalmat szeretnének, és filmstúdiókkal is folynak a megbeszélések, az iTuneson is több ilyen videó lenne elérhető. Emellett az élő tartalmak is nagyobb figyelmet kapnak majd. Sőt, a közelmúltban arról is érkeztek hírek, hogy az Apple saját tartalmat is gyárthat majd.

A Bloomberg szerint az Apple mindezzel a videós ambícióinak akar új lendületet adni, mert az Apple TV-vel nem sikerült forradalmasítani a tévézést, a Roku, a Google Chromecast-ja és az Amazon Fire TV-je is népszerűbb és elterjedtebb megoldásnak bizonyult.

Az új Apple TV várhatóan szeptember érkezik, akárcsak a cég többi új kütyüje.