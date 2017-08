Az Asus kevert valóságos szemüveget mutatott be

Elindult a berlini IFA techkiállítás, és azzal a techcégek kisebb nagyobb bejelentései is kezdenek csordogálni. Az ASUS például bemutatott egy windowsos kevert valóságos headsetet, meg rögtön három új laptop-tablet hibridet is.

Fejre húzható kevert valóság

Kezdjük az előbbivel, az ASUS Windows Mixed Reality Headset nevű kütyüvel. A nevében is szereplő mixed reality a Microsoft legújabb hívószava, és magyarul kevert valóság néven fut, méghozzá azért, mert keveredik benne a virtuális valóság, illetve a saját világunkra ráhúzott kiterjesztett valóság.

A Verge beszámolója szerint az eddigi legegyedibb dizájnú headset a sok windowsos laptopgyártó által a közelmúltban bemutatott hasonló készülékek közül, köszönhetően az előlapját díszítő sokszögű kitüremkedéseknek. A felbontása 3k, és 400 grammos, vagyis a könnyebbek közül való. Az ASUS szerint ergonomikus és antibakteriális, hogy sokáig is lehessen gond nélkül hordani. Állítólag 10 perc alatt működésre bírható.

A headset még idén boltokba kerül, 449 euró (139 ezer forint) lesz, bár az egyelőre nem világos, hogy ebben már a hozzá tartozó kézi kontrollerek ára is benne van-e. Az őszi indulásához a Microsoft 20 ezer kevert valóságos appot biztosít.

Bár a Microsoft nagyon figyel arra, hogy úton-útfélen kevert valóságként beszéljen a maga megoldásáról, ezek a headsetek elsősorban az olyan VR-szemüvegekkel fognak versenyezni, mint az Oculus Rift vagy a HTC Vive. Na meg a többi gyártó windowsos headsete, az ASUS mellett például a Dell is nemrég mutatott be egy hasonlót.

Hajtogatható laptopok mindenhol

Az ASUS két új hajtogatható hibridet is bemutatott, a ZenBook Flip 14-et, a ZenBook Flip 15-öt és a VivoBook Flip 14-et. Mindhárom már az Intel bő egy hete bemutatott legújabb, nyolcadik csipgenerációjából kapott egy négymagos i7 processzort. (Sőt a korábban bemutatott ZenBook 3 Deluxe, ZenBook 13 és ZenBook Flip S is frissül az új processzorokkal.)

A Zenbook Flip 14 értelemszerűen 14 hüvelykes kijelzőjű, és a cég szerint a világ legvékonyabb olyan hajtogatható képernyős laptop-tablet hibridje, amelybe külön grafikus csip is került. Ez bizonyára így van, bár ez a kategória kicsit azért erőltetettnek tűnik. Mindenesetre 1,1 kilogramm és csak 13,9 milliméter vastag. A vadiúj i7-es processzor mellett egy dedikált Nvidia MX150 grafikus csipet és 16 GB RAM-ot is kapott, illetve 512 GB SSD tárhelyet. Az akkuja állítólag 13 órán át bírja egy töltéssel. 799 eurótól (245 ezer forinttól) lehet majd megvenni. A Vivobook Flip 14 kicsit nehezebb, kicsit vastagabb és kicsit olcsóbb, mint a ZenBook Flip 14, de amúgy egészen hasonló tudású. Ez 399 euró lesz.

A Zenbook Flip 15 a hagyományos 15,6 hüvelykes kijelzővel érkezik, amely kérhető sima Full HD vagy 4k felbontásban is. Az Nvidia egy valamivel erősebb grafikus csipje, a GTX 1050 fut benne, de kapott USB-C Thunderbolt portokat is, úgyhogy aki komolyabban akar vele játszani, külső grafikus processzort is csatlakoztathat. Az 512 GB SSD mellé akár 2 TB HDD is kérhető bele. Ez 899 eurótól lesz kapható.