Egy robot megírta a Trónok harca folytatását

Úgy tűnik, a Trónok harca záróévadára 2019-ig kell várni, a történet alapját adó regényfolyam következő része meg ki tudja, megjelenik-e még valaha. A tűz és jég dala című könyvsorozat már így is le van maradva a tévés adaptáció mögött, a hét könyv ötödik része még 2011-ben jelent meg, George R. R. Martin pedig azóta szöszöl a hatodikkal, amely The Winds of Winter, vagyis Téli szelek címen érkezik majd egyszer.

Egy Zack Thoutt nevű programozó megunta a várakozást, és a mesterséges intelligenciát (MI) hívta segítségül. Írt egy úgynevezett visszacsatolt neurális háló (RNN) típusú MI-algoritmust, amelyet elkezdett tréningelni, hogy jósolja meg a befejezetlen hatodik könyv eseményeit – írja a Motherboard.

A neurális háló a gépi tanulásnak egy olyan változata, amely az emberi agy idegsejtjeinek a működését próbálja utánozni. Ezen belül az RNN olyan neurális háló, amely jól kezeli az adatsorozatokat. például az írott szöveget.

A lényeg, hogy a rendszerrel minél több adatot – ez esetben az első öt könyv 5376 oldalát – kell etetni, hogy ezeknek a mintáknak az alapján lássa, mit várnak tőle, és ennek megfelelően tudja finomhangolni saját magát. Maga Thoutt csak annyira nyúl bele a munkába, hogy minden fejezetnél megad egy nevet, amelyik karakterről szóljon, és hogy hány szót generáljon. Aztán a gép forog, az alkotó pihen.

A modellt úgy írta meg Thoutt, hogy minél korábbi szövegrészletekre is emlékezzen, hogy ne a közelmúlt eseményeit ismételgesse újabb és újabb formában, de arra bevallottan nem elég jó a program, hogy hibátlanul teljesítsen. Előfordult például, hogy olyan karakterek kalandjairól írt, akik két könyvvel korábban már meghaltak. (Na nem mintha ez ebben a történetben önmagában kizáró tényező volna.)

A végeredmény persze inkább egy érdekes technológiai kísérlet, mintsem Martin munkáját helyettesítő olvasmány, de a Motherboard szerint a mondatok nagyrészt olvashatóak, és néhány komoly csavart is produkál a gép által írt történet. Sőt, új karaktereket is szült. És pusztán a korábbi szövegek alapján az MI egy sor rajongói elméletet beleírt a maga folytatásába, ami azért izgalmasan hangzik. Például Jamie megölte Cerseit, Jon Snow megült egy sárkányt, vagy éppen Varys megmérgezte Daeneryst.

