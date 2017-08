A Samsung megint sportkütyüt csinált

A Samsung akkor sem szokta feladni a versenyt, ha alulmarad, és most éppen attól remél nagyobb sikert az okosórák piacán, hogy a vevőinek is segít talpon maradni, hogy kitartóan eddzék a testüket. A berlini IFA kütyüshow mínusz egyedik napján bemutatott Gear Sport karóra az edzéseken használt fitneszpántok és a divatos okosórák funkcióit ötvözi, és ebben az a logika, hogy ha egy eszköz minden igényt lefed, akkor talán az embereknek mindenről a Gear név jut majd az eszükbe, és nem az Apple Watch, a Pebble vagy a Fitbit.

Formára a Swatch, a Fossil és a Casio órák édeshármasának a szerelemgyereke lehetne Gear Sport, amennyiben színes műanyag pánttal és a bemutatón látott vibráló színű digitális óralappal bolondítjuk meg a klasszikus óraházat. Persze nem muszáj ilyen öszvért összeállítani, a Gear Sport bármilyen 20 milliméteres pánttal hordható.

8 Galéria: Samsung Gear Sport bemutató Fotó: Hernádi Levente Haralamposz / index.hu

Annak azonban semmi értelme nem lenne, ha a Gear Sportot egyszerű óraként hordanánk, hiszen alaposan kitömték mindenféle egészségügyi és sportolási funkcióval. Továbbfejlesztettén pulzus monitorozását, automatikusan követi az aktivitásainkat, és mindenféle sporthoz kifejlesztettek rá appokat. Életviteli tanácsokat is kaphatunk az appoktól, hogy eredményesebbek legyenek az edzések.

Bevihetjük az uszodába is

Ehhez a Speedo által kiadott, az úszás mozdulataira ráhangolt appot kell letölteni az órára. A telepítésekhez bőven van hely az órán, 4 GB a belső tárolója.

Az operációs rendszer Tizen, de nem kell aggódni a kompatibilitás miatt, az óra Androiddal és iOS-szel egyaránt összeköthető. Sokkal inkább azzal lehet gondunk, hogy ezen is a Samsung Bixby személyi asszisztense fut, és az momentán csak két nyelven beszél, angolul és koreaiul. Ráadásul messze nem olyan fejlett, mint az Amazon Alexa vagy a Google Assistant.

A Samsung bemutatta a keskenyebb, sokkal kevésbé divatosnak szánt Gear Fit2 Pro órát is, amit helytállóbb lenne fitneszpántnak nevezni. Ez most már ötven méteres mélységig vízálló, és folyamatosan figyeli a pulzusunkat, nem kell erre külön megkérni. A szintén sportolóknak szánt Gear IconX bluetooth fülhallgató is komoly upgrade-et kapott, a korábbi másfél órás akkuidejét feltornászták öt órára, de ha a beépített memóriában tárolt fájlokat játsszuk le, akkor akár 7 órán át szólhat a nóta. Hogy milyen minőségben szól, azt a berlini bemutatón sajnos nem tudtuk meg, mert csak az órákat próbálhattuk ki egyelőre.