A Philips kütyüje szól, ha büdös a leheletünk

Jó szórakoztatást, szépséget, egészséget, és nem utolsó sorban tiszta szájat ígér a Philips a vevőinek, hogy csak a legfontosabbat említsük az élet szinte minden területét lefedő termékkínálatukból.

A vállalat a Berlini IFA-n büszkén mesélt arról is, hogy ma már nem csupán hardvergyártó, nyakig benne van a szoftvergyártásban és az adatbizniszben.

Az adatbiznisz lényege az, hogy a Philips az általa gyártott okos eszközökkel jobban megismerjék az életünket, beleértve az egészen személyes tevékenységeinket, és ezáltal még hasznosabb egészség- és szépségipari eszközöket tudjon összerakni.

2,5 milliárd alvásról van adatunk

- mondta Egbert van Acht, a Philips egészségipari részlegének a vezetője, hogy legyen valami elképzelésünk arról, hogy miről is van szó. A vállalat ennél is tovább megy, és már a csecsemőkortól részt szeretne venni az emberek életében. Ehhez egy egész termékportfoliót felvonultatott az IFA-n, az uGrow névre keresztelt csomagban van okoscumi, légtisztító, fülbe dugható lázmérő, babafigyelő kamera, és olyan mobilos appok, amelyek az adatok alapján szaktanácsot adnak a gyermek egészségének megőrzéséhez.

A szájszagfigyelő eszköz és az okos fogkefe inkább a felnőtteknek szól. Az előbbi úgy működik, mint egy alkoholszonda, tehát pár másodpercen át bele kell fújni, hogy megszámolhassa a kilélegzett levegőben a mikrobákat, és megmondja, hogy érdemes-e rendet tenni a fogak között.

A fogkefén többféle program van, mint egy falusi búcsúban: háromféle erősségben kérhetünk tisztítást, mélytisztítást, fehérítést és ínykezelést.

Nyilván mindenki azt mondja, hogy az egészség a legfontosabb, ám a Philips sajtótájékoztatóján akkor is a tévé volt a sztár. A csúcson továbbra is az OLED 9 Series tévé áll, amit korábban lelepleztek, és a társaság idei kínálata a most bemutatott első QuantumDot tévéivel vált teljessé. Az 55 és 65 colos méretben kapható 8602-es modellszámú tévéket Ambilight háttérvilágítással látták el, és egy lebegőnek tűnő hangrudat szereltek az aljára.

A tévékben az öt processzort magába foglaló P5 képfeldolgozó csip gondoskodik arról, hogy a korábbinál jobb vizuális élményt kapjunk, intenzívebb színek, nagy dinamikatartománnyal. A 4K felbontású HDR tévé 1100 nit fényerejű, és olyan jó a színkezelése, hogy megfelel az UHD Premium, illetve a HDR10 szabványnak. A Philips tévéin Android TV operációs rendszer fut, hangvezérléssel, beépített Google Asszisztenssel, valamint Netflix és Amazon streaminggel.