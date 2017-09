A robotok svájci bicskája egy moduláris kígyó

Több laborban is kísérleteznek puha vagy rugalmas robotokkal, mert ennek a típusnak sok előnye van a hagyományosabb kialakítású munkagépekkel szemben. Hátránya viszont, hogy a felépítésével ellentétben a felhasználása kifejezetten nem rugalmas, leginkább egy-egy specifikus feladatra tervezik. Egy új, moduláris robotdizájn megoldja ezt a problémát – írja a Verge.

A különálló modulokból egyszerűen összepattintható robot leginkább egy kígyóra hasonlít, de a Lausanne-i Svájci Technológiai Intézet (EPFL) kutatói szerint, akik a szerkezetet tervezték, inkább olyan, mint a robotvilág svájci bicskája, mert több különféle faladatra alkalmas.

A fejlesztői szerint ez az első puha szerkezetű robot, amely nem sűrített levegővel, hanem vákuummal működik. Egy-egy modul három pneumatikus pumpából áll, amelyeknek a tágulásával és összehúzódásával tud minden irányba mozogni. Ha több modult összelegózunk, amint csatlakoznak, közös energiaforrásra és vezérlésre állnak át.

Itt látható a gyakorlatban:

A kutatók reményei szerint a moduláris robotot egy sor egyszerűbb feladat automatizálására be lehet vetni. Ha például a végére illesztünk egy szívókorongot, tapadós robotkarként üzemeltethető, ha pedig rövid a karod, toldd meg egy modullal – mondják.

A jelenlegi formájában persze ennek a kialakításnak is vannak hátulütői, például hogy nem túl erős és nem is kifejezetten pontos, illetve a mobilitása is korlátozott, mert csatlakoznia kell egy vákuumpumpához, hogy működni tudjon. A koncepció viszont ígéretesnek tűnik.

A kutatók a Science Robotics szaklapban mutatják be a fejlesztést.