Bárkiből lehet digitális paraszt

A jövő okoskertje úgy néz ki, mint egy gardróbszekrény, csak a megvilágított polcokon a ruhák helyett növények sorakoznak. A Click and Grow nevű cég növénytermesztésre alkalmas házi tárolókat készít, a 4 tagú családot ellátó behemót farmoktól egészen a bevásárlókosárra hasonlító kisebb egységekig. Ezekbe tudjuk behelyezni a kiválasztott zöldségek és fűszernövények ültetőközegét tartalmazó kapszulákat, amiket ezután már csak néha fel kell tölteni vízzel.

8 Galéria: Showstoppers kütyükavalkád a berlini IFA-n Fotó: Hernádi Levente Haralamposz / index.hu

Az instant zöldség hajszálpontosan ugyanazt az üzleti modellt követi, mint a patronos kávéfőzők, tehát az egyszer használatos kapszulákat csak a gyártótól tudjuk megvenni. Állítólag a marihuánát is szívesen termesztenek ilyesmiben, de ennek a részleteibe nem avattak be minket. A tudatlanság persze azokra is jellemző, akik ilyen tárolókban termesztenek, hiszen az égvilágon semmit se kell tudni a növényekről, hogy saját vegyszermentes saláta kerüljön az asztalra.

Elcsúszott a fröccsöntőgép, maradhat?

Amióta léteznek számítógépek, a jövőt mindenki a zsugorodásban látta. Az Ockel először egy kártyapakli méretű dobozba pakolta bele a pc alkatrészeit, de a vevők azt szerették volna, ha mindehhez egy beépített kijelzőt is kapnak, így született meg a futurisztikus Sirius A.

8 Galéria: Showstoppers kütyükavalkád a berlini IFA-n Fotó: Hernádi Levente Haralamposz / index.hu

A full hd kijelző mögött Atom processzor dolgozik, a gyengébb változatban 4 GB RAM és 64 GB tárhely mellett, a bikább verzióban 8 GB RAM-ot és 128 GB-os tárolót kapunk. Olyan érzés volt kézbe venni, mint egy Nintendo Gameboyt, azzal a különbséggel, hogy ezen valódi operációs rendszer fut. De aztán belegondoltunk, hogy nagyjából így néznek ki a olcsó tabletek is, csak ez a modell ferde, mintha megcsúszott volna a fröccsöntőgép, és emiatt elférnek rajta a szabványos, teljes méretű portok is.

8 Galéria: Showstoppers kütyükavalkád a berlini IFA-n Fotó: Hernádi Levente Haralamposz / index.hu

A Sirius A Pro komolyąbb felszereltsége talán még a hatékony irodai munkára is alkalmassá teszi, hiszen a gépet ráköthetjük a vezetékes hálózatra, két monitorra, nagyobb külső merevlemezre, szóval teljes értékű számítógépként tud funkcionálni.

A ruha teszi a fotóst

Az iPhone 7 Plus kamerájának a tudása egészen lenyűgöző, de elég nehéz stabilan megtartani a telefont, miközben a kijelzőt nyomkodjuk. Ezt oldja meg a Pictar a mobilra húzható tokjával, amely mechanikus, kézre eső gombokra helyezik át a kamera eszközeit.

8 Galéria: Showstoppers kütyükavalkád a berlini IFA-n

Jól megragadható a markolata, a gombok kényelmesen elérhetők, és a telefont akár állványra is rögzíthetjük. A tokhoz saját fényképező appot is adnak, és ebben ugyanolyan eszközöket találunk, mint a többi hasonló profi kamerás appban - külön megadhatjuk az a pontot, amihez a kép fényeit akarjuk hangolni, és külön azt a pontot, amire fókuszálni akarunk.

Most még csak az iPhone-hoz való tok érhető el, de már készül egy androidos változat. Ez viszont csak néhány modellel lesz kompatbilis: a Samsung Galaxy S sorozat friss tagjaival, valamint a Huawei P sorozatba tartozó újabb modellekkel.

Használd az erőt!

Ősszel megérkezik a Windows 10 Alkotói Frissítése, és ebben hagy hangsújt kap a kevert valóság, ahogy a Microsoft nevezi, de igazából nyugodtan hívhatjuk a dolgot virtuális valóságnak is, pusztán az egyszerűség kedvéért, mert annyira azért nem egyedi a redmondi szofvercég megvalósítása, hogy elkülönítve kezeljük. Ebbe a buliba a pc-gyártók is beszállnak, hogy amikor az anyukák új laptopot vesznek a csemetéjüknek, vegyenek mellé még egyszer annyiért egy vr-sisakot.

8 Galéria: Showstoppers kütyükavalkád a berlini IFA-n Fotó: Hernádi Levente Haralamposz / index.hu

A Dell sisakjában pont úgy nézünk ki, mint egy furcsa Star Wars karakter, ami sokat hozzátesz a megjeenítő menőségfaktorához. Az viszont sokat levesz belőle, hogy egy kábelen kell összekötni magunkat a számítógéppel. A sisak egyébként hihetetlenül kényelmes, talán a legkényelmesebb, amit eddig a fejünkön viseltünk, szóval megér majd egy próbát. Csak azt nem tudjuk elképzelni, hogy ezeket hol és hogyan fogják megmutatni a lehetséges vevőknek, akik talán még soha nem is találkoztak a virtuális valósággal.